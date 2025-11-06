Video näyttää Ukrainan mukaan tukikohdan tuhon Donetskissa.
Ukraina armeijan kertoo tuhonneensa venäläisen lennokkitukikohdan Donetskissa.
Ukrainan mukaan lentokentän lähistöllä sijaitseva tukikohtaa olisi käytetty Shaded-droonien varastoimiseen mutta myös niiden laukaisuun. Iskusta raportoi muun muassa ukrainalaismedia Kyiv Post ja The Independent.
Iranilaisvalmisteiset kertakäyttöiset Shaded-räjähdelennokit ovat olleet Venäjän armeijan ahkerassa käytössä. Lennokkien iskut Ukrainan maaperälle ovat olleet päivittäisiä. Ukraina on pyrkinyt tuhoamaan niitä parhaansa mukaan taivaalta erinäisin keinoin.
Ukrainan miehittämättömien järjestelmien joukkojen komentaja Robert Brovdi jakoi Telegram-kanavallaan videomateriaalia, jossa väitetään tapahtuvan tukikohdan räjähdys ja tuhoutuminen.
– Shaded-droonien varasto-, varustelu- ja laukaisupaikkaa ei ole enää olemassa, Brovdi kirjoittaa videon saatteena.