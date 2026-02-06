Kaksi hukkumisista tapahtui jäihin vajoamisen seurauksena ja yksi sukellusonnettomuuden seurauksena.

Suomessa hukkui tammikuussa kolme ihmistä. Asiasta kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto median ja avoimien viranomaislähteiden välityksellä kerättyjen ennakkotietojen perusteella.

Kaksi hukkumisista tapahtui jäihin vajoamisen seurauksena ja yksi sukellusonnettomuuden seurauksena. Yksi uhreista oli mies, kahdessa tapauksessa sukupuoli ei ole tiedossa.

Lisäksi eri puolilla Suomea tapahtui useita vaaratilanteita, joissa ihmiset putosivat jäihin tai joutuivat välittömään hengenvaaraan, liitto kertoo.

Tapaukset koskivat sekä jalankulkijoita, retkiluistelijoita että moottorikelkkailijoita. Useissa tilanteissa vaarassa oli samaan aikaan useita ihmisiä.

Tuorein vaaratilanne koettiin perjantaina Espoon Lehtisaaren ja Keilalahden välisen sillan tuntumassa, jossa retkiluistelija oli pudonnut jäihin.

Pelastuslaitos sai hälytyksen asiasta kello 9.31. Sen mukaan jäihin vajonnut sai pidettyä itsensä jään pinnalla pelastuslaitoksen saapumiseen asti. Henkilö avustettiin pois vedestä ja toimitettiin ensihoidon tarkastettavaksi.

– Pelastuslaitos muistuttaa jäällä liikkujia huomioimaan, että kapeissa kohdissa veden virtaus heikentää jäätä ja lisäksi rakenteiden lähellä jää on voi olla avoaluetta merkittävästi ohuempaa.

Tunne riskit

SUH muistuttaa, että vaikka jäillä liikkuu muitakin, se ei takaa turvallisia olosuhteita.



– Läheltä piti -tilanteiden määrä kertoo, että jään paksuus vaihtelee ja jäällä liikkuessa on osattava varautua aina oikealla tavalla. Jokaisen on myös syytä pohtia omaa toimintakykyään. Hyvätkään varusteet eivät välttämättä auta jäistä pelastautumiseen, mikäli fyysinen toimintakyky on heikko, sanoo SUH:n vesiturvallisuusasiantuntija Anne Hiltunen tiedotteessa.



– Turvallisen jäällä liikkumisen perusta on jään tunteminen, riskien tunnistaminen ja oikea varustautuminen.



SUH:n ennakkotilastojen mukaan Suomessa hukkuu vuosittain keskimäärin 16 ihmistä jäihin vajoamisen seurauksena. Suurin osa uhreista on miehiä. Hukkumisista kolmasosa liittyy moottoriajoneuvolla ajamiseen jäällä.