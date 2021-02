Ulosottomiesten tulospalkkaus sisältää mojovan ongelman: "Saattaa ohjata tietynlaiseen perintään"

– Meillä on ulosottotoimea kehitetty niin organisaation, tietojärjestelmän kuin lainsäädännönkin puolesta aika voimakkaasti ja muun muassa tiedonsaanti on hyvällä tasolla, Toukola toteaa.

Ongelmallinen tulospalkkio: Lisää tehokkuutta, mutta saattaa ohjata työn palkkioiden perään

Ulosottomiesten tulospalkkiot ovat herättäneet julkisuudessa keskustelua. Ulosottomiesten palkkio kasvaa sitä mukaa, miten tehokkaasti he saavat perittyä rahaa velallisilta. Käytännössä ulosottomiesten palkoista noin 35-50 % on tulospalkkioita, merkittävä osa siis.

Toukolan mukaan palkkiojärjestelmä on tehostanut työntekoa ja sitä on ulosottotoimessa pidetty sinänsä hyvänä.

”Mediassa yksipuolinen kuva ulosottohelvetistä"

Toukola toteaa, että Ulosottolaitoksen asiakkaista isolla osalla on todellisuudessa hyvin pienet velat ja he ovat ulosotossa keskimäärin muutaman kuukauden ajan. Hän kertoo, että ulosottoasiat sujuvat suurimmaksi osaksi hyvässä yhteisymmärryksessä asiakkaiden kanssa.

– Velkasaldo on joitakin satasia, siis alle tonnin, joista tavallisen ihmisen pitäisi jollain aikavälillä selvitä ja he siitä selviävätkin.

Toukola myös huomauttaa, että ulosoton lähtökohta on se, että oikeuden loukkaus on tapahtunut velkojaa kohtaan.

– Hänellä (velkojalla) on jäänyt saamatta sellaista, mihin hänellä on oikeus. Me emme tässä kiusaa velallista viran puolesta, vaan siellä on toinen, jolla on oikeus johonkin suoritukseen – vaikkapa elatusapuun ja sitä lähdetään puolueettomasti valtion viranomaisen toimesta selvittämään, että mitä asialle voidaan tehdä.