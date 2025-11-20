Suomalaisten startup-yrityksien käytöksessä on tapahtunut muutos, sillä ne hakevat entistä rohkeammin lainaa kasvaakseen. Näin kertoo Nordea, joka on yksi teknologiatapahtuma Slushin pääyhteistyökumppaneista.
– Viimeiset reilu pari vuotta on ollut hiljaisempaa, mutta tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen, kun lainakysyntä on kasvanut Suomessa yli 150 prosenttia. Olemme lainoittaneet kasvuyrityksiä 150 miljoonalla eurolla viimeisen yhdeksän kuukauden aikana, kertoo Nordean kasvuyrityspankin johtaja Vesa Riihimäki.
Se ei ole itsestään selvää, että pankit rahoittavat startup- ja kasvuyrityksiä, sillä ne voivat kaatua helpommin vaikeina aikoina. Kaikki yritykset eivät saa lainaa varsinkaan taloudellisesti epävarmoina aikoina.
Onnistuessaan startupit ovat kuitenkin pankeille hyviä laina-asiakkaita ja sijoituskohteita.
Esimerkiksi Slush-tapahtuman tukeminen on ollut Nordealle taloudellisesti kannattava päätös.
– Olemme nyt yhdeksättä kertaa Slushin pääyhteistyökumppani ja se kannattaa kaupallisesti. Täältä löytyy uusia yrityksiä, jotka tarvitsevat rahoitusta ja täältä löytää uusia rahastoja. Olemme myös merkittävä rahastoihin sijoittava taho Suomessa. Autamme myös ulkomaisia rahastoja löytämään täältä (Slushista) hyviä suomalaisia yrityksiä, joihin he voivat sijoittaa, Riihimäki sanoo.