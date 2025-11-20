– Olemme nyt yhdeksättä kertaa Slushin pääyhteistyökumppani ja se kannattaa kaupallisesti. Täältä löytyy uusia yrityksiä, jotka tarvitsevat rahoitusta ja täältä löytää uusia rahastoja. Olemme myös merkittävä rahastoihin sijoittava taho Suomessa. Autamme myös ulkomaisia rahastoja löytämään täältä (Slushista) hyviä suomalaisia yrityksiä, joihin he voivat sijoittaa, Riihimäki sanoo.

Se ei ole itsestään selvää, että pankit rahoittavat startup- ja kasvuyrityksiä, sillä ne voivat kaatua helpommin vaikeina aikoina. Kaikki yritykset eivät saa lainaa varsinkaan taloudellisesti epävarmoina aikoina.

– Omien ja pääomasijoittajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tekoäly ja puolustus ovat nyt paljon esillä. Meillä on myös erityisesti kestävän kehityksen startup-yrityksiä ja energia näkyy yhtenä sektorina, Riihimäki sanoo.