Jennalla on 300 000 euroa ulosotossa – professori lohduttaa: 15 vuoden päästä velat vanhenevat

Sospedin hankesuunnittelija Jenna Mäkelä kutsuu 300 000 ulosottovelkaansa opintolainaksi. Vuosikausia peliriippuvuudesta kärsinyt Mäkelä on päässyt kuiville ja auttaa muita vastaavassa tilanteessa olevia kokemusasiantuntijana Porin perusturvassa.

– Menin vähän aikaa sitten postilaatikolle hyvän ja merkityksellisen työpäivän jälkeen ja siellä oli kirje, josta näkyi, että pääoma on 15 000 euroa ja siihen korot päälle 7 000 euroa. Tuli hetkellisesti sellainen olo, että onko sillä mitään merkitystä, mitä yritän tehdä, Mäkelä sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa .

– Jennalle voi sanoa, että 15 vuoden kuluessa velat vanhenevat lopullisesti. Isoistakin veloista pääsee, mutta se kestää. Se on ongelma sekä yksilölle että yhteiskunnalle, Hiilamo sanoi.

Koronan takia tilannetta helpotettu hieman

Suomessa 400 000 henkilöllä on maksuhäiriömerkintä. Vaikeuksissa olevien tilannetta on helpotettu hetkellisesti koronan takia.

Myös hallitusohjelmaan on kirjattu uudistuksia. Hiilamo on varovaisen optimistinen sen suhteen, että maksuhäiröisten tilanne saattaa keventyä pysyvästikin.

– Meillä on koronan vuoksi 10 prosentin vuosikorkokatto – se on vuosikorossa melko matala. Myös pikavippien mainostaminen on tällä hetkellä kielletty. Saa nähdä, tuleeko tästä pysyvä järjestely, kun koronasta päästään.