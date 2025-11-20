Keski-Suomen hyvinvointialue saattaa vähentää yhteensä jopa lähes 500 työtehtävää.
Hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät torstaina. Neuvotteluiden piirissä oli koko hyvinvointialueen henkilöstö eli noin 12 500 työntekijää.
Hyvinvointialue kertoo tiedotteessaan, että tehtäviä vähennetään enintään reilut 490. Vähennyksissä on määrä hyödyntää myös eläköitymisiä ja muita poistumia.
Keski-Suomen hyvinvointialueen taloustilanne on erittäin huono. Alijäämää on kertymässä tälle vuodelle ennusteen mukaan vajaat 81 miljoonaa euroa.