Valtaosa ulosottolaitoksen toimipaikoista aiotaan sulkea – luvassa ongelmia myös itärajalla: "Jos valtio haluaa toimintaa huonontaa, eihän sille mitään voi"

Etelärannikko ja Lappi tyhjenee

Toimipaikkoja on tällä hetkellä 64 ympäri Suomen. Jos oikeusministeriö toteuttaa harvennuksen ulosottolaitoksen laatiman suunnitelman mukaan, jäljelle jää 27 toimipaikkaa.

Helsingin ulosottolaitoksen toimipaikassa työskentelevä Räikkönen kertoo, että harvennuksen jälkeen etelärannikolle, Helsingistä itärajalle ei jäisi yhtään ulosoton toimipaikkaa, jos Porvoo ja Kotka lopetetaan. Täällä alueella on muun muassa neljä satamaa, Loviisa, Kotka (2) ja Hamina.

Ulosotto hoitaa satamissa esimerkiksi omaisuuden turvaamistoimia ja laivojen työntekijöiden palkkasaatavia. Turvaamistoimena pitää pystyä estämään laivan lähtö hyvinkin nopeasti. Toimipaikkojen lakkauttaminen merkitsee ajomatkojen pidentymistä. Kotkasta on hoidettu myös itärajan tullin turvaamistoimia.

Työn tulos heikkenee, myönnetään

– Mutta henkilökuntaa se kuormittaa, koska meillä on henkilöstö, joka haluaa tehdä parhaansa ja täyttää tulostavoitteet.

Henkilöstöä ei karsita

Ulosottolaitoksen korkein johtaja, valtakunnanvouti Veikko Minkkinen muistuttaa, että henkilökuntaa ei olla vähentämässä ainakaan nyt, vaan saneeraukset tehdään toimitiloja karsimalla. Säästöä tulisi noin 1,6 miljoonaa euroa. Se on puolitoista promillea oikeusministeriön vuosibudjetista.

– Tämänhetkisen valtiontalouden tilanteen takia kaikki mahdolliset säästöt on käytävä läpi. Toimipaikkaverkon karsiminen on nyt relevantti asia. Verkosto on varsin laaja ja asiakaskäynnit ovat vähentyneet.