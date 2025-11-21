Osuuspankin palveluita voi käyttää viikonlopun aikana rajoitetusti.
Osuuspankissa alkaa tänään perjantaina 21. marraskuuta laaja käyttökatko, joka päättyy sunnuntaina 23. marraskuuta.
Pankki kertoo , että huoltotyöt liittyvät palveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen.
Osuuspankin mukaan seuraavat palvelut ovat poissa käytöstä perjantaista kello 20.00 alkaen sunnuntaihin kello 14.00 asti:
- OP:n tunnusten hakeminen ja hallinnointi
- Uusien tilien ja säästölippaan avaaminen
- Kortin hakeminen ja kortin luottorajan korotus
- Omistaja-asiakkaaksi liittyminen
- Vakuutusten ostaminen ja irtisanominen
- Henkilöasiakkaan oma arkisto ja yritysasiakkaan arkisto
- Säästämisen ja sijoittamisen sopimusten tekeminen
- Kuolinpesän asiakirjojen toimittaminen
- Sijoittajaprofiilin tekeminen
- Vakuutussäästämisen palvelut
- Yritysasiakkaiden vakuutuspalvelut ja yritysten rahoitushakemukset