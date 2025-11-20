Vihreät julkisti ensimmäisenä oppositioryhmänä vaihtoehtobudjettinsa torstaina.

Vihreät peruisi Petteri Orpon (kok.) hallituksen tekemiä leikkauksia noin 2,3 miljardin euron edestä ja korvaisi niitä miljardiluokan veronkiristyksillä.

Vihreiden eduskuntaryhmä lisäisi rahaa merkittävästi esimerkiksi koulutukseen, luonnonsuojeluun, sosiaalietuuksiin sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Näin kerrotaan vihreiden vaihtoehtobudjetissa, joka julkaistiin torstaina.

– Me haluamme osoittaa, että on isänmaallista sopeuttaa taloutta, mutta tehdä se niin, että kaveria ei jätetä, kuvaili vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta STT:lle torstaina tiedotustilaisuuden jälkeen.

Vihreät sopeuttaisi valtiontaloutta yhtä paljon kuin Orpon hallitus.

Leikkausten peruminen ja muut menolisäykset rahoitettaisiin muun muassa karsimalla ympäristölle haitallisia tukia (835 miljoonaa euroa) ja muilla veronkiristyksillä (1,7 miljardia euroa). Muita uusia menoleikkauksia vihreät tekisi noin 370 miljoonan euron edestä.

Pieni- ja keskituloisille vähemmän veroja

Vihreät keventäisi pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta enemmän kuin Orpon hallitus, mutta peruisi kaikkein rikkaimpien veronalennukset. Hallitukseen verrattuna verotuloja tulisi noin 203 miljoonaa euroa enemmän.