Ulosottojen määrä järkyttää helsinkiläisiä – "Hankala saada töitä"

MTV Uutiset selvitti, minkälaisia ajatuksia ulosottojen kasvava määrä herättää.

Yli puoli miljoonaa suomalaista joutuu vuosittain ulosottoon.

Pahasti velkaantuneiden määrä lähentelee jo Helsingin väkilukua ja jatkaa vuosittaista kasvuaan.

Velkaantuneisuuden aste herätti huolta MTV Uutisten haastattelemissa ohikulkijoissa Triplassa.

– Todella ikävä asia. Eihän se ole tilanne, johon kukaan haluaa joutua, sanoi Pyry Muuri.

– Onhan se ihan järkyttävää, se on valtava joukko ihmisiä. Yhteiskunta on muuttunut viime vuosikymmeninä huomattavasti kovemmaksi, Jari Mustonen kuvasi.

Moni velkaantuu rahoittaessaan arkeaan

Mustonen näkee, että talousasioita voisi opettaa suomalaisille jo alakoulussa.

Suomalaisten velkaantuminen ei kuitenkaan hänen tai muidenkaan haastateltujen mielestä ole pelkästään yksilöiden vastuulla.

Myös yritysten toivottiin kantavan vastuuta tilanteesta.

– Perintäyhtiöt ajavat omaa etuaan ja lisäävän velkoihin kuluja, Mustonen huomautti.

Sveitsissä asuva Veera Juvonen kertoi olevansa vuokranantaja ja huomanneensa vuokraamisesta kiinnostuneiden talousvaikeudet heidän asuntohakemuksissaan.

– Tulee aika paljon sellaisia viestejä, jotka on kirjoitettu pitkän kaavan kautta. Niissä on selitetty tilannetta ja sitä, miten vaikeuksiin on päädytty.

Sveitsiläinen media ei Juvosen mukaan uutisoi Suomen heikosta taloustilanteesta.

Tieto siitä, että moni suomalainen päätyy talousvaikeuksiin esimerkiksi tilatessaan ruokaa Woltin tai muiden ruokalähettipalveluiden kautta, oli hänen mielestään hätkähdyttävä.

– Yllättävää, että on mahdollista maksaa sellaisia päivittäispalveluja osamaksulla. Tällainen vaihtoehto pitäisi sulkea kokonaan pois, jos se pahentaa kriisiä, Juvonen sanoi.

– Kuuluttaisin tässä yritysvastuuta. Yritykset pystyisivät tekemään nopeampia ja isompia päätöksiä kuin yksilöt.

Talouden tila heikentynyt tuntuvasti

Suomessa yhdeksän vuotta asunut Arjina Shakya arvelee, että merkittävä osa suomalaisista on tällä hetkellä mittavalla säästökuurilla.

Hänen mielestään yleinen taloudellinen tilanne on huonontunut selkeästi sen jälkeen, kun hän muutti Suomeen vuonna 2017.

– Hallituksen budjetin nipistäminen huonontaa tilannetta entisestään, hän uskoo.

Sosiaali- ja terveysalalla työskentevän Shakyan oli alun perin vaikea löytää töitä suomea osaamattomana maahanmuuttajana.

– Huomasin kuitenkin, että yleisesti työllistyminen oli tuolloin melko helppoa, toisin kuin nykyään. Ystävilläni on nyt hankaluuksia saada töitä omalta saati muiltakaan aloilta.