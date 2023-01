Hintojen nousu voi syödä tavallisten työssäkäyvien ihmisten talouden joustovaran – "Siinä ei enää oikein jää jäljelle mitään"

Hänen mukaansa nykyisessä taloustilanteessa on poikkeuksellista, että se koskettaa hyvin laajaa joukkoa suomalaisia.

– Tämä on nyt tullut aika voimakkaasti oikeastaan kaikkien kotitalouksien arkeen.

Hintojen nousua on Mikkosen mukaan vaikea päästä pakoon, koska ruoan, asumisen ja liikkumisen kaltaiset arjen perustarpeet ovat kallistuneet tuntuvasti.

Palkat eivät ole pysyneet hintojen perässä, joten työssäkäyvien suomalaisten ostovoima on heikentynyt historiallisella tavalla. Tilastokeskuksen mukaan palkansaajien reaaliansiot tippuivat heinä-syyskuussa lähes viisi prosenttia vuoden takaisesta.

Kriisinkestokyky heikkenee

Talous- ja velkaongelmissa auttavan Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar kertoo hintojen nousun heikentävän taloudellista kriisinkestokykyä sellaisilla ihmisillä, joiden talous on jo ennestään ollut tiukalle viritetty.

Heille muutaman sadan euron korotus sähkölaskuun voi Pantzarin mukaan tarkoittaa sitä, että talouden joustokyky on syöty saman tien.

Hänen huolenaan on, että Takuusäätiön puoleen joutuu pian kääntymään heitäkin, jotka aiemmin ovat pärjänneet omillaan.

Pantzar viittaa ihmisiin, jotka ovat aiemmin pystyneet aina säästämään sen verran puskurirahaa, että he ovat selviytyneet arjen yllättävistä lisämenoista.

Korkojen kohoaminen kurittaa

Suomessa yleisin asuntolainan viitekorko on 12 kuukauden euribor, jossa korontarkistuspäivä on kerran vuodessa. 12 kuukauden euribor on nyt noin 3,3 prosenttia, kun se vielä vuosi sitten oli negatiivinen. Koronnousu voikin lisätä asuntovelallisten korkomenoja jopa sadoilla euroilla kuukaudessa.