Tampereen kaupunki aloittaa muutosneuvottelut – irtisanomisuhan alla 200 ihmistä

Kaupunki tavoittelee vähintään 10 miljoonan euron säästöjä.

Tampereen kaupunki aloittaa ensi maanantaina koko kaupungin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Irtisanomisuhan alla on enintään 200 ihmistä.

Kaupunki tavoittelee vähintään 10 miljoonan euron säästöjä henkilöstömenoissa ensi vuoden talousarviossa. Kustannussäästöjen saavuttamiseksi kaupunki kertoo harkitsevansa palveluiden, toimintojen, organisaation ja tehtäväkokonaisuuksien uudelleenjärjestelyjä.

Kaupungin mukaan lomauttamisia ei pidetä neuvotteluissa ensisijaisena vaihtoehtona, sillä tarkoituksena on löytää pysyviä säästöjä.

Yt-neuvottelut alkavat ensi maanantaina ja kestävät vähintään kuusi viikkoa. Kaupungin tavoite on saada mahdolliset muutokset voimaan ensi vuoden heinäkuuhun mennessä.

