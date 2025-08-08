USU: Vain kolme puoluetta sitoutunut valtiovarainministeriön ensi kauden sopeutustavoitteisiin

Riikka Purra lehdistötilaisuudessa kannettava tietokone käsissään.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ehdotti noin miljardin euron lisäsäästöjä ensi vuoden budjettiinLehtikuva
Julkaistu 08.08.2025 05:25

MTV UUTISET – STT

Eduskuntapuolueista vain kokoomus, keskusta ja kristillisdemokraatit sitoutuvat valtiovarainministeriön sopeutustavoitteeseen ensi vaalikaudelle. Asia käy ilmi Uutissuomalaisen kyselystä eduskuntapuolueiden ryhmäjohtajille.

Uutissuomalaisen kyselyssä muut puolueet eivät vielä halunneet sitoutua yksittäisiin lukuihin.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen arvioi kesäkuussa, että julkista taloutta on sopeutettava 6–10 miljardilla eurolla ensi vaalikaudella.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ehdotti keskiviikkona noin miljardin euron lisäsäästöjä ensi vuoden budjettiin.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoi Uutissuomalaiselle, että puolue on aina valmis vastuulliseen talouden pitoon, mutta hän ei vielä "lähde niittaamaan kiinni mitään tiettyjä summia".

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen mukaan SDP on puolestaan sitoutunut julkisen talouden sopeuttamiseen ja on valmis tekemään merkittäviä menosäästöjä. Hän ei kuitenkaan sitoutunut suoraan valtiovarainministeriön antamaan arvioon sopeutustarpeesta.

–  Tulevan vaalikauden sopeutustarpeen kokoluokkaan ja aikatauluun voidaan ottaa tarkemmin kantaa loppusyksystä 2026 silloisen ennusteen ja viimeisimmän tiedon pohjalta, Tuppurainen sanoi Uutissuomalaiselle.

