Suomen ulkoministeriö seuraa muiden maiden tavoin Global Sumud Flotilla -avustuslaivueessa olleiden omien kansalaisten kohtaloa.
Ulkoministeriön mukaan kuusi suomalaista on pidätetty Gazaan matkalla olleesta avustuslaivueesta. Kansainvälisen Global Movement to Gaza -liikkeen mukaan viisi suomalaista olisi pidätetty.
Israelin sotilaat ottivat aktivistien laivat haltuun yön ja aamun aikana. Laivueen oli tarkoitus toimittaa saarrettuun Gazaan humanitaarista apua.
Ulkoministeriön tietojen mukaan ainakin yksi suomalainen olisi siirretty satamasta Israelin pidätyskeskukseen, kertoo konsulipäällikkö Jussi Tanner MTV Uutisille. Ministeriöllä oli suora yhteys suomalaisiin vielä eilen, pidätyksen jälkeen tietoja on tullut välikäsien kautta.
Aktivistien pidätyksiä ja karkotuksia mutkistaa osaltaan se, että Israelissa vietetään Jom Kippur -juhlapyhää, jonka vuoksi viranomaiskoneisto toimii minimimiehityksellä.
– Odotamme tarkempia tietoja viikonloppuna ja pääsemme vierailemaan pidätyskeskuksessa mahdollisesti sunnuntaina. Olemme viestittäneet Israelille odotuksemme siitä, että pidätettyjen turvallisuus taataan kiinnioton yhteydessä, Tanner toteaa.