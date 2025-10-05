Ainakin yksi Israelissa pidätetyistä Gaza-laivueen suomalaisjäsenistä on nälkälakossa.

Gaza-laivue Global Sumud Flotilla kertoo Instagram-julkaisussaan, että Ylen toimittaja Renaz Ebrahimi on nälkälakossa Israelissa. Hän on yksi Israelin armeijan kiinni ottamista Gaza-aktivisteista.

Israel pysäytti Gazaan suunnanneet alukset kuluneella viikolla ja otti kiinni niissä olleet yli 400 ihmistä.

Gazan saarron murtamista yrittäneeseen laivueeseen kuului 42 alusta.

Avustuslaivueessa ja pidätettyjen joukossa oli mukana kuusi suomalaista.

Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina, että ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan suomalaisaktivistit ovat edelleen Israelissa pidätyskeskuksessa.

– Suomalaisia, jotka ovat menettäneet vapautensa eri tavoilla, on maailmalla satoja joka vuosi. Tässä ei ole meidän kannaltamme mitään kovin ihmeellistä, hän kommentoi.

Tanner lisäsi, että ulkoministeriö keskittyy viranomaisena suomalaisten konsulisuojeluun.

Perjantaina Tanner kertoi viestipalvelu X:ssä, että Suomen Israelin-konsuli oli tavannut viisi Israelin kiinni ottamaa suomalaista. Hän sanoi, että ministeriön käsityksen mukaan kenelläkään heistä ei ollut hätää.

Järjestö ilmaisee huolensa

Global Movement to Gaza -järjestö lähetti tänään sunnuntaina illalla Suomen aikaa tiedotteen, jossa se ilmaisi "vakavan huolensa" israelilaisissa vankiloissa tällä hetkellä pidätettynä olevien Suomen kansalaisten tilanteesta.

Järjestön mukaan todellisuus näyttää olevan toisenlainen Ulkoministeriön virallisista lausunnoista huolimatta.

– Raporttien mukaan suomalaiset kansalaiset, mukaan lukien Renaz Ebrahimi, ovat tällä hetkellä nälkälakossa vastalauseena kohtelulleen ja vankeusoloilleen.

Järjestö vaatii viranomaisilta välitöntä huomiota ja avointa viestintää näiden ihmisten tilasta ja hyvinvoinnista.

– Haluamme tehdä täysin selväksi, että tässä tilanteessa ei ole mitään normaalia, laillista tai hyväksyttävää. Viisi Suomen kansalaista – Shifa, Iida-Liina, Juho, Renaz ja Kata – siepattiin laittomasti kansainvälisillä vesillä. He olivat mukana Global Sumud Fotillassa, siviilien muodostamassa, täysin väkivallattomassa ja humanitaarisessa avustustehtävässä, jonka tarkoituksena oli viedä ruokaa, lääkkeitä ja vauvanruokaa Gazaan, järjestö kirjoittaa.

Järjestön mukaan osa laivueen jäsenistä on edelleen pidätettynä "epäinhimillisissä ja laittomissa oloissa" Ketziotin vankilassa.

– Heiltä on evätty välttämättömät lääkkeet myös hengenvaarallisiin sairauksiin. Heiltä on evätty riittävä ruoka ja puhdas juomavesi, ja he joutuvat nukkumaan lattialla ylikuormitetuissa, epähygieenisissä selleissä. Heitä on kohdeltu väkivaltaisesti, heidät on käsiraudoitettu ja heidän silmiään on sidottu, viestissä todetaan.

Järjestö vaatii Suomen hallitusta perumaan väitteensä siitä, että "tilanne on normaali", ja tunnustamaan Israelin rikkomusten vakavuus.

Israel on vapauttanut ja karkottanut osan laivoilta kiinni ottamistaan ihmisistä. Lauantaina 137 Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen mukana matkustanutta karkotettiin Turkkiin.