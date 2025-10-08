Israel on jälleen pysäyttänyt Gazaa lähestyneen aktivistien avustuslaivueen. Asiasta kertovat laivueen järjestäjät viestipalvelu X:ssä.
Viimeisimmässä laivueessa on yhteensä yhdeksän alusta. Järjestäjien mukaan Israel on hyökännyt näistä aluksista jokaista vastaan ja pysäyttänyt ne kaikki laittomasti noin 220 kilometrin päässä Gazasta.
Järjestäjien mukaan alusten miehistö on tiettävästi kaapattu, minkä lisäksi aluksissa olleet avustustarvikkeet ovat teillä tietämättömillä.
Israelin ulkoministeriö sanoo X:ssä, että alukset ja niissä olleet ihmiset siirretään israelilaiseen satamaan.