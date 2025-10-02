Torstaina uutisoitiin, että Israelin joukot ovat pysäyttäneet Gazaa kohti suunnanneen Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen aluksia.
Israelin mukaan yksikään Gazaa kohti matkanneen Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen aluksista ei ole päässyt merisaarron läpi. Israelin ulkoministeriö kertoo asiasta muun muassa viestipalvelu X:ssä.
Maan ulkoministeriön mukaan laivojen matkustajat ovat matkalla Israeliin, josta heidät karkotetaan Eurooppaan.
Yksi alus on edelleen merellä saartoalueen ulkopuolella.