Ulkoministeriön käsityksen mukaan ainakin osa Gazaan pyrkineistä suomalaisista on jo viety pidätyskeskukseen Etelä-Israeliin.

Asiasta kertoo STT:lle konsulipäällikkö Jussi Tanner ulkoministeriöstä.

Kuusi suomalaista on pyrkinyt Gazaan osana kansainvälistä aktivistien avustuslaivuetta Global Sumud Flotillaa.

Kuusi suomalaista on pyrkinyt Gazaan osana kansainvälistä aktivistien avustuslaivuetta Global Sumud Flotillaa. Israel on pysäyttänyt nelisenkymmentä alusta ja ottanut kiinni yli 400 aktivistia.

Tannerin mukaan ulkoministeriö ei ole vielä saanut yhteyttä suomalaisiin eikä heidän kiinniotoistaan ole saatu Israelilta virallista vahvistusta.

– Meillä on se käsitys, että ainakin osa on jo siellä pidätyskeskuksessa Etelä-Israelissa. Heidät on sieltä mereltä tuotu ensin satamaan ja sitten sinne, Tanner kuitenkin kertoo.

Hän ei tarkenna pidätyskeskuksen paikkaa eikä kerro, mistä ulkoministeriön käsitys on peräisin. Tannerin mukaan ulkoministeriöllä on hyvä yhteys Israelin viranomaisiin ja vuoropuhelua käydään.

– Odotellaan ihan rauhassa, milloin saadaan täsmällistä tietoa juuri nimenomaan suomalaisista.

Global Movement to Gaza -aktivistiliikkeen Suomen jaosto tiedotti torstaiaamuna, että israelilaisjoukot olivat ottaneet kiinni viisi suomalaista.

Allekirjoituksen jälkeen lentokoneeseen

Israel on kertonut, että kiinniotetut on viety Ashdodin satamaan. Ashdod sijaitsee Tel Avivin ja Gazan välissä. Israelin mukaan aktivistit aiotaan karkottaa Eurooppaan.

– Meillä on sellainen ymmärrys, että ne henkilöt, jotka suostuvat allekirjoittamaan vapaaehtoisen poistumisen asiakirjan, mahdollisesti pantaisiin lentokoneeseen aika piankin, Tanner sanoo.

Hänen mukaansa jos asiakirjaa ei suostu allekirjoittamaan, henkilöitä voi odottaa jonkinlainen tuomioistuinprosessi.

– Meillä ei ole ihan yksityiskohtaista tietoa, syytetäänkö heitä mahdollisesti jostain rikoksesta ja mitä siitä sitten seuraa. Se on joka tapauksessa ilmaistu, että se on sitten vähän pidempi prosessi.

Tanner korostaa, että suuren ihmisjoukon käsittely vie jonkin verran aikaa. Näinä päivinä Israelissa on myös vietetty juutalaisten Jom kippur -juhlaa, mikä pysäyttää ja hidastaa erilaisia toimintoja maassa.

Tanner on jo aiemmin kertonut, että Suomen Tel Avivin -suurlähetystön konsuli pääsee vierailemaan suomalaisten kiinni otettujen luona mahdollisesti viikonloppuna. Suomen viranomaiset voivat tarjota tilanteessa konsulipalvelulain mukaista apua. He pyrkivät varmistamaan, että kiinni otetuilla on käytössään oikeusavustaja ja tulkki ja että heitä kohdellaan kansainvälisesti hyväksyttyjen ihmisoikeusnormien mukaisesti.

Kaikki laivueen alukset pysäytetty

Global Sumud Flotilla -laivueen järjestäjät kertoivat tänään Telegram-viestipalvelussa, että viimeinenkin Gazan avustuslaivueeseen kuulunut alus oli pysäytetty tänään runsaan 40 merimailin päässä Gazasta.

Laivueeseen kuului 42 alusta, jotka kaikki pysäytettiin. Aluksissa oli yli 400 aktivistia.

