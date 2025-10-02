Israelilaisjoukot ovat pysäyttäneet Gazaa kohti suunnanneen Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen aluksia. Pidätettyjen joukossa on myös suomalaisia.

Global Movement to Gazan (GMTG) Suomen delegaation mukaan pidätettyjen joukossa on yhteensä viisi Suomen kansalaista.

Sirius-alus, jolla yksi suomalaisista, Juho Pirhonen, matkustaa, oli yksi ensimmäisistä laivoista, jonka eteneminen pysäytettiin. GMTG:n tietojen mukaan Israelin joukot pitävät tällä hetkellä hallussaan myös kolmea muuta alusta, joilla on suomalaisia matkustajia.

MTV yritti tavoittaa Ohwayla -laivalla yhdessä Ida-Liina Häkkisen kanssa matkustavaa Renaz Ebrahimia, mutta hänen puhelimeensa ei saanut yhteyttä. Alla olevalla videolla näet, kuinka Ebrahimi ilmoitti sieppauksestaan Instagram-palvelussa.

0:45 Pidätykset jatkuivat läpi viime yön.

Asianajajat odottavat Gazassa

– Meillä on yhteys katkennut laivoihin, joissa on suomalaisia. Nämä pidätykset alkoivat pian auringonlaskun jälkeen, Suomen aikaa yhdeksältä illalla, kertoo GMTG Suomen maatiimin koordinaattori Ämäl Salih.

Pidätykset jatkuivat läpi keskiviikon ja torstain välisen yön. Yhteydenpito suomalaisiin on katkennut pidätysten jälkeen. Salihin mukaan GMTG saa tällä hetkellä ajankohtaiset tiedot Global Sumud Flotillan seurantatiimin kautta. Siihen kuuluu myös Gazan päässä olevia henkilöitä.

– Heillä on omat asianajajat Gazassa, jotka odottavat kidnapattujen matkustajien saapumista pidätyskeskusten edessä. Nämä asianajajat sitten raportoivat tilanteesta eteenpäin.

Sälihin mukaan voidaan olettaa, että suomalaiset ovat heittäneet puhelimensa mereen juuri ennen kuin Israelin joukot ovat nousseet avustuslaivoihin. Se kuuluu protokollaan, joka käytiin tarkasti läpi ennen matkalle lähtöä pidetyissä koulutuksissa.

1:56 MTV julkaisi aamupäivällä videon, jossa avustuslaivueen matkustajat hylkäsivät puhelimensa.

– Jokaisen puhelimessa on henkilökohtaisia tietoja ja rakkaiden kuvia. Tiedetään hyvin, että Israelin voimat voisi käyttää niitä sabotoidakseen.

Salih lisää, että juuri tulleen tiedon mukaan Israelin viranomaiset ovat estäneet pidätettyjä suomalaisia tapaamasta asianajajia. Hänen mukaansa osalle suomalaisista ei ole myöskään annettu heidän tarvitsemiaan lääkkeitä.