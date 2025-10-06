On liian aikaista arvioida, loukkaako Israel suomalaisten perusoikeuksia, sanoo ulkoministeriön konsulipäällikkö.

Israelin pidättämät viisi suomalaisaktivistia pääsevät mahdollisesti pian vapaaksi, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner. Hän ei suostu kommentoimaan asiaa tarkemmin.

– Meillä on toimiva yhteys Israelin viranomaisiin, jotka vastaavat kiinniotosta, Tanner toteaa.

Tannerin arvion mukaan kyseessä ei ole konsulipalvelujen kannalta ”erityisen vaikea kiinniottotapaus”.

– Meillä on vaikeampiakin suomalaisen oikeuksien loukkauksia hoidettavana jatkuvasti. Esimerkiksi laittomissa vapaudenriistoissa voi olla kyseessä ei-valtiollinen toimija tai rikollisryhmä, joka ei toimi missään laillisessa järjestyksessä. Ihmisiä saatetaan pitää pitkiä aikoja kiinniotettuina ilman perusteita tai kiinniotto saattaa kohdistua esimerkiksi lapsiin.

Suomalaisaktivistit olivat Gazaan suunnanneilla avustusaluksilla, jotka pysäytettiin viime viikolla. Israel otti kiinni laivoilla olleet yli 400 aktivistia.

Israelin kanssa viestitty lääkityksistä

Aktivistiliikkeen mukaan Israelin pidättämä suomalaistoimittaja Renaz Ebrahimi on syömälakossa. Tanner sanoo ulkoministeriön seuraavan tilannetta, mutta ei kommentoi asiaa muuten.

Global movement to Gaza -järjestö on ilmaissut "vakavan huolensa" israelilaisissa vankiloissa tällä hetkellä pidätettynä olevien suomalaisten tilanteesta. Järjestön mukaan suomalaiset muun muassa eivät ole saaneet välttämättömiä lääkkeitä, riittävästi ruokaa tai puhdasta juomavettä.

Israelille on viestitty suomalaisten lääkityksistä, Tanner kertoo.

Gazaan pyrkineen avustuslaivueen ruotsalaisaktivistien oikeusavustaja aikoo valittaa YK:lle siitä, miten Israel on kohdellut kiinni ottamiaan aktivisteja.

Tannerin mukaan on liian aikaista arvioida, loukkaako Israel suomalaisten perusoikeuksia.

– Epämukavuus ei ole sama asia kuin perusoikeusloukkaus. Seuraamme tilannetta ja jos on aihetta, olemme Israeliin yhteydessä, hän sanoo.