Belgia vastustaa yhä Ukrainalle annettavaa venäläisvaroista koostuvaa sotakorvauslainaa.
Asia selviää STT:n näkemästä Belgian pääministeri Bart de Weverin EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenille eilen lähettämästä kirjeestä.
Pääministeri toistaa kirjeessä paitsi vanhoja huolenaiheitaan Belgialle mahdollisesti aiheutuvista seurauksista, myös siitä, että varojen kanssa kiireessä eteneminen voisi estää Ukrainan ja Venäjän rauhansopimuksen syntymisen.
Pääministerin näkemyksen mukaan varoja voitaisiin käyttää neuvotteluvalttina Venäjän saamiseksi neuvottelupöytään.
EU-johtajien pitäisi löytää jo muutaman viikon sisällä sopu Ukrainan rahoittamiseksi.
EU suunnittelee Ukrainalle 140 miljardin sotakorvauslainaa, joka on tarkoitus rahoittaa Venäjältä jäädytettyjen varojen käteistuotoilla. Lainan takaisivat EU-maat.
Eniten asiaan liittyviä varauksia on ollut Belgialla, jonka Euroclear-rahoituslaitoksessa valtaosa jäädytetyistä varoista sijaitsee.