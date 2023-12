Brysselissä alkaa vuoden tärkein huippukokous EU:n tuesta Ukrainalle – Orpo: "Voi tulla myös historiallinen epäonnistuminen"

Rahapeliä Orbanin tapaan

Unkarin Orban on vaatinut toistuvasti, että EU:n Ukraina-strategiaa täytyisi arvioida uusiksi. Orban on katsonut, että EU tukee nyt sotaa rauhan sijasta. Mitä lähemmäs huippukokousta on tultu, sitä selvemmäksi on kuitenkin käynyt Unkarin tavoitteiden kytkeytyminen rahaan.