Suomen ulkoministeri Elina Valtonen järjestää suomalaismedialle lehdistötilaisuuden New Yorkissa. MTV Uutiset lähettää tilaisuuden suorana tässä artikkelissa noin kello 19 Suomen aikaa.
Huolestuttavia droonihavaintoja on saatu viime yönä ja tämän päivän puolella jo useita lisää maanantain tapahtumien jatkoksi.
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokoukseen osallistuva ulkoministeri Elina Valtonen järjestää tänään illalla Suomen aikaa mediatilaisuuden, jossa hänen odotetaan ottavan kantaa tietoihin.
Tanska on joutunut poikkeuksellisen droonihäirinnän kohteeksi tällä viikolla.AOP
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi aiemmin tänään eduskunnassa pitävänsä Tanskassa tehtyjä droonihavaintoja poikkeuksellisina. Orpon mukaan tilanteeseen pitää suhtautua erittäin vakavasti.
Orpo kertoo Suomen olleen asiasta yhteydessä naapurimaihin pääministeritasolla ja turvallisuusviranomaisten tasolla, minkä lisäksi asia on ollut vahvasti esillä Naton piirissä.
Orpon mukaan Suomessa varautuminen droonihäirintään on korkealla tasolla, mutta esimerkiksi lentokenttien ja kriittisen infrastruktuurin suojaamista käydään tällä hetkellä erityisen tarkasti läpi.