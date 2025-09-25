Useita lentokenttiä joutui droonihäirinnän kohteiksi Tanskassa.

Tanskassa Aalborgin lentokentän ilmatila suljettiin droonihavaintojen takia viimeyönä. Havaintoja tehtiin lisäksi ainakin kolmella muulla kentällä. Billundin lentokentän ilmatila oli suljettuna aamulla noin tunnin ajan.

Havainnot muistuttivat droonitoimintaa, joka sulki maanantaina 22. syyskuuta Kööpenhaminan lentokentän ilmatilan.

Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen analysoi droonihäirintää MTV Uutisille. Kyseessä on jo toinen kerta, kun Tanskan kriittinen infrastruktuuri joutuu häirinnän kohteeksi. Venäjän osallisuutta häirintään ei ole pystytty varmistamaan, eikä näyttöä ole siitä, kuka häirinnän taustalla on.

– Tiedetään ainakin se, että Tanska solmi hiljattain Ukrainan kanssa järjestelyn, jossa Tanskan maaperältä otetaan pitkän kantaman ohjuksen polttoainetta ja komponentteja. Eli tämä saattaisi olla jonkinlainen vastareaktio tällaiseen.

Droonihäirintää on koettu viime päivinä ympäri Tanskaa.

Vanhasen mukaan kyse voi olla niin psykologisesta pelottelusta kuin vakoilustakin, ja toiminnalla halutaan nähdä, kuinka siihen reagoidaan.

– Jos pyritään häiritsemään siviililiikennettä, vaarantamaan mahdollisesti siviilejä lentokentillä, niin pelottelua on. Halutaan lietsoa jonkinnäköistä epävarmuutta ja tunnetta, että voimme tehdä näin ja te ette voi asialle mitään.

Yli 100 000 lentoa häiritty

Vanhasen mukaan olisi tärkeä saada uskottava näyttö tai viittaus siihen kuka häirinnän takana on. Hän toteaa, että loogisesti ajateltuna syypää voisi olla Venäjä.

– Viimeaikaisten tapahtumien valossa drooneja on nähty Puolan ilmatilassa, Romaniassa on nähty ilmatilaloukkauksia ja Virossa. Tuntuu erikoiselta, jos näillä ei ole mitään yhteyttä.

Vanhanen sanoo, että mikäli käy ilmi, että Venäjä on häirinnän takana, niin kyseeseen voisi tulla niin sanotut epäsymmetriset vastatoimet.

– Voimme todeta, että on esimerkiksi tiettyä aseistusta Ukrainan käyttöön. Pitää ajatella laajasti sen suhteen, että mitkä mahdolliset vastatoimet voisivat olla, jos kyseessä on valtiollinen taho.

Vanhanen kertoo, että muun muassa tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan yli 100 000 lentoa on häiritty GPS-häirinnällä. Hänen mukaansa häiriötoiminnalla vaarannetaan siviilimatkustajien turvallisuus.

– Pahimmillaan siinä vaarannetaan tavallisten matkustajien turvallisuutta, mikä on äärimmäisen vastuutonta toimintaa Venäjältä ja mielestäni sen salliminen näissä olosuhteissa tuntuu aika hurjalta.

Millaisiin keinoihin EU:n ja Naton tulisi ryhtyä ja pitäisikö pohjoismaiden harkita yhteisiä toimia? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!