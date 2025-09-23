Tanskan sabotaasiuhka on korkealla tasolla.

Tanskan puolustusvoimien tiedustelupalvelu FE kertoo, että sabotaasiuhka on maassa korkealla.

Kastrupin lentoaseman ilmatila suljettiin eilen alueelle tunkeutuneiden droonien seurauksena.

Tiedustelupalvelun mukaan kyse ei kuitenkaan välttämättä ole varsinaisesta hyökkäyksestä, vaan halusta rasittaa valmiutta ja nähdä, miten uhkaan reagoidaan.

Venäjä kiistää osallisuutensa Kööpenhaminan lentokentällä eilen tehtyihin droonihavaintoihin. Kenttä suljettiin kolmeksi tunniksi havaintojen vuoksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vihjaili aiemmin Venäjän loukanneen Tanskan ilmatilaa eilen.

Jens Jespersen Tanskan poliisista kommentoi medialle aiemmin, että droonien taustalla on "kyvykäs toimija".

– Se on tekijä, jolla on mahdollisuudet, halu ja työkalut näyttää kyvykkyytensä tällä tavalla, Jespersen kommentoi medialle.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen nimitti yöllistä tapahtumaa vakavaksi hyökkäykseksi kriittistä infrastruktuuria kohtaan.

– Se kertoo jotakin ajasta, jossa elämme, ja siitä, mihin meidän yhteiskuntana on oltava valmiita, Frederiksen kertoi tiedotteessaan.

– En voi rajata pois, etteikö kyse ole Venäjästä, Frederiksen sanoo Tanskan yleisradioyhtiö DR:lle.

Pääministeri kertoo, että drooneja tai muuta häirintää on nähty niin Puolassa, Romaniassa ja Virossa.

– Olemme nähneet hakkereiden iskevät eurooppalaisiin lenttokenttiin viikonloppuna, Frederiksen jatkaa.

Tanskan turvallisuuspoliisin mukaan kyseessä on hybriditapahtuma. Poliisi on kertonut, että Venäjän osallisuutta tutkitaan eikä Venäjän osuutta ole voitu sulkea pois.