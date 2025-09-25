Droonihavainnot sulkivat Aalborgin lentokentän ilmatilan viime yönä Tanskassa. Havaintoja tehtiin lisäksi ainakin kolmella muulla kentällä.

Tanskassa Aalborgin lentokentän ilmatila oli väliaikaisesti suljettuna eilisillan ja viimeyön aikana droonihavaintojen vuoksi. Pohjois-Jyllannin poliisi kertoi aamuyöllä, että droonit ovat poistuneet lentokentän alueelta.

Havaintoja tehtiin Aalborgin lisäksi ainakin kolmella muulla lentokentällä. Billundin lentokentän ilmatila oli suljettuna aamulla noin tunnin ajan.

Havainnot muistuttavat droonitoimintaa, joka sulki maanantaina Kööpenhaminan lentokentän ilmatilan.

Miksi Tanska ja miksi juuri nyt?

Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen arvioi Tanskan droonihavaintojen syitä MTV:n Huomenta Suomessa. Taustalta löytyy se, mitä Tanska edustaa.

– Tanska on Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja ja siellä on huippukokous tällä viikolla, niin nyt vedetään koko Euroopan huomio tällaiseen häirintään, Savolainen sanoo.

Mahdollista myös Suomessa

Savolainen toteaa, että mikäli joku taho haluaa droonihäirintää tehdä, niin se ei ole mahdotonta myöskään Suomen lentokentillä.

Hän muistuttaa, että lentoturvallisuusjärjestely toimii eikä drooneista ole tullut toistaiseksi vaaratilanteita. Savolaisen mukaan drooneja ei pitäisi ampua alas ilmasta, sillä niihin on vaikea osua.

– Ukrainassa niitä ammutaan enemmistö alas joka yö. Siellä on sota ja he eivät joudu selittelemään mihin ammukset putoavat. Olen sitä mieltä, että emme rupea ampumaan ilmaan konetuliaseilla meidän alueellamme.

0:44 Katso video: Silminnäkijä tallensi videolle Aalborgin lentokentän yllä viime yönä lentäneen tunnistamattoman esineen.

Tekijän tavoittaminen nyt tärkeintä

Savolaisen mukaan tiedustelu ja voimavarat pitäisi tällä hetkellä keskittää niin, että selviää mikä taho häirintää tekee. Hänen mukaansa tärkeintä olisi saada tekijä kiinni.

– Hybridisodankäynti on niin moninaista, että kaikenlaisia toimijoita löytyy ja jotkut osaavat käyttää sellaisia bulvaaneja, ettei jää itse kiinni.

Savolaisen mukaan tekijä, tai tekijät vähintään testailevat, kuinka jokin sabotaasimetodi toimii ja kuinka siihen reagoidaan.

– Se on selvää, että nämä ovat testisarja jotain tulevaa isompaa koordinoitua iskua varten, jota käytetään sitten kun tarvitaan.

Aalborgin lentoaseman mukaan ilmatila on avattu. Paikalliset viranomaiset ovat saaneet havaintoja drooneista lentokentillä myös muualla. Poliisi on vahvistanut havainnot.

Katso koko haastattelu alla olevalta videolta!

10:42