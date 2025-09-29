Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoo, että tanskalaisiin ja norjalaisiin lentokenttiin kohdistuneen droonihäirinnän takana oli todennäköisesti Venäjä.

Pääministeri sanoi ruotsalaiselle TV4:lle, että Venäjä todennäköisesti yrittää toiminnallaan lähettää viestin Ukrainaa tukeville maille.

Toisin kuin Puolassa havaittujen droonien kohdalla, Norjassa ja Tanskassa ei kuitenkaan voida olla täysin varmoja droonien alkuperästä, Kristersson sanoo.

Venäjä loukkasi Puolan ilmatilaa drooneilla muutama viikko sitten.

Myös Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on sanonut, että maata vastaan käydään hybridisotaa ja että Euroopan turvallisuuden pääasiallinen uhka tulee Venäjältä. Venäjä on kiistänyt olevansa droonihäirinnän takana.

Ruotsi lainaa Tanskalle tehokkaita tutkajärjestelmiä, Kristersson kertoo viestipalvelu X:ssä. Ruotsalaisministerin mukaan järjestelmiä lainataan joksikin aikaa. Hän ei kuitenkaan täsmennä, kuinka pitkästä ajasta on kyse.

Tanskassa siviilidroonien lennättäminen kielletty

Tanska on kieltänyt siviilidroonien lennättämisen tällä viikolla. Tarkoituksena on taata Kööpenhaminassa järjestettävän EU-kokouksen turvallisuus.

Tanskan liikenneministerin mukaan siviilidroonien lennättäminen on kielletty Tanskan ilmatilassa maanantaista perjantaihin. Näin pyritään varmistamaan, ettei siviilidrooneja luulla vihollisdrooneiksi ja päinvastoin.

Kiellon rikkominen voi tuoda joko sakon tai pisimmillään kahden vuoden vankeustuomion. Kielto ei koske sotilaallisia tai valtiollisia drooneja.

Poliisi on Tanskassa saanut tällä viikolla satoja ilmoituksia mahdollisista droonihavainnoista. Suurin osa niistä oli vääriä hälytyksiä.

Sotilasliitto Nato on droonihäirinnän seurauksena ilmoittanut vahvistavansa valvontaa Itämerellä.

Norjassa Brönnöysundin lentokentällä tehtiin sunnuntaina droonihavainto, kertoi norjalaislehti VG. Asiasta lehdelle kertoi lentoasemayhtiö Avianor.

Lehden mukaan lentoa oli käsketty odottamaan laskeutumista.

