Ulkomaantoimittajan kommentti: Koronakriisi on kuin seuraisi luonnonkatastrofia hidastettuna – ja juuri siinä on toivomme tässä tilanteessa

Kriisi on edennyt nopeasti, mutta osin ennakoitavasti

Vähitellen ulkomaanuutisista tuli lähes pelkästään koronavirusuutisia. Kansainvälisiltä uutistoimistoilta saapuva kuvamateriaali on jo viikkoja ollut miltei pelkkää koronaa. Sittemmin sama on tapahtunut myös urheilun ja kotimaan aiheille. Tilanne on aivan poikkeuksellinen: koronaviruskriisi on muuttanut ihmisten elämää ympäri maailmaa hämmästyttävän nopeasti ja laajasti. Vertailukohtaa täytyy etsiä toisesta maailmansodasta asti.