Helena Petäistön kolumni: Koronakaranteenikäsky kaikunut kuuroille korville koko Euroopassa – elämännautiskelijoiden elo mullistui täysin

Virkavallalle tavallisesti kuuliainen protestanttinen pohjoinen aiheuttaakin nyt yllättäen huolta siinä missä etelän katoliset, ikuiset kapinahenkiset kansat. Samalla kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kovistellut kansalaisia jo kahdesti viikon sisällä, joutui Suomen presidentti Sauli Niinistökin eilen ojentamaan katajaista kansaansa, jota on aina pidetty esivallalle kuuliaisena. Ihan tällaista eurooppalaista lähentymistä tuskin kukaan olisi toivonut.

Ranskassa on kevät juuri puhkeamassa kukkaan. Ihanat kevätilmat saavat ihmiset aina talven jälkeen liikkeelle. Tänä vuonna ”April in Paris” on vielä etuajassa. Viikko sitten Pariisin puistot täyttyivät perheistä ja kaveriporukoista, Atlantin ja Välimeren hiekkarannat piknikseurueista ja auringonottajista. Macronin kehotukset pysyä kotona ja välttää yhdessäoloa olivat kaikuneet täysin kuuroille korville.

Ranskalaiselämän "peruspilarit" pannassa

Tuli ojennuksen aika ja varsinkin herkkusuiden ja ikuisten huvittelijoiden kansalle kovat säännöt, kun kaikki kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot suljettiin. Käytännössä tuli voimaan lähes ulkonaliikkumiskielto 135 euron sakon uhalla. Vain töihin (jos etätyö ei ole mahdollista), lääkäriin, apteekkiin ja ruokakauppaan saa mennä.

Näissäkin tapauksissa mukaan täytyy ottaa täytetty sisäministeriön ”passi”, josta liikkumisen syy käy ilmi. Mukana on oltava henkilöllisyystodistus, josta ilmenee osoite. Kävelyllä tai juoksulenkillä saa käydä yksin ja vain puolen kilometrin säteellä kotoa ja vain puolen tunnin ajan.

Ranskalaiselämän peruspilarit, päivälliset ja pitkät sunnuntailounaat kamujen ja sukulaisten kanssa, saa nyt tyystin unohtaa. Kyseessä on siis täysi elämänmuutos ranskalaisille, Euroopan suurille elämännautiskelijoille. Vilkas kotikatuni, joka on täynnä terasseja ja pikkuravintoloita, on ihan autio. Mutta vielä pari päivää sitten joutui Macron uudelleen muistuttamaan kansalaisia tilanteen vakavuudesta, ja 39 euron sakko luvattomasta ulkona liikkumisesta nostettiin 135 euroon.

Kieltojen uhmaaja tutkintavankeudessa

Ystäväpariskunnalleni tilanne sattui enemmän kuin huonoon rakoon. He asuvat talossa, jossa on juuri nyt menossa iso remontti, ja siksi he joutuvat käymään joka toinen päivä suihkussa omistamassaan piianhuoneessa kaupungin toisella puolella. Ei mikään mukava tilanne, kun sakkouhka on päällä joka toinen päivä. Tähän mennessä liikkumiskiellon toistuvasta uhmaamisesta on jo yksi ranskalainen joutunut tutkintavankeuteen.

Nyt kaikki puistot ovat kiinni, samoin kuin Ranskan hiekkarannat. Tänä viikonloppuna Pariisin suosikkialueista kiellettyjä ovat myös Seinen rannat, Eiffel-tornia ympäröivä Champs de Mars ja Place des Invalidesin valtava nurmikenttä.

Rivieralla taas Nizzan legendaarinen rantakatu, Promenade des Anglais, suljetaan niin ikään viikonlopuksi. Nizzassa astui eilen illalla kello 20 voimaan ulkonaliikkumiskielto. Kaupungin pormestari Christian Estrosi on itse saanut koronatartunnan.

Ruokakauppoihin yksitellen, jonoissa turvavälit

Ranskan sisäministerin mukaan kieltoja ei enää kiristetä, vaan nyt valvotaan, että nykyisiä kieltoja todella noudatetaan maassa, jossa lakien ja määräysten kiertäminen on suurta kansanhuvia. Sisäministerin mukaan nyt ei kannata yrittää olla ovela, sillä se ei ole todellakaan mitään sankaruutta. Yhteensä 100 000 poliisia on valjastettu ympäri maata valvomaan sääntöjen noudattamista.

Moniin ruokakauppoihin ja apteekkeihin asiakkaat pääsevät sisälle vain yksitellen, ja leipuriliikkeen edessä patonkia jonottavien on pidettävä metrin välimatka edessä ja takana oleviin. Tänä kevätviikonloppuna huvimatkailu ei enää vetele, vaan poliisit vahtivat asemilla ja tarkistavat, onko lähtöön todella pätevä syy kuten vaikka naperon vienti toisen vanhemman luo.

Seuraako Ranskan tautikehitys Italiaa?

Italiasta kantautuvat karmeat luvut saavat ranskalaiset odottamaan pahinta, ja sanoma alkaa vihdoin mennä perille. Tämä viikonloppu sen lopulta näyttää, uskovatko aina vastaan pyristelevät gallialaiset viimeinkin tilanteen vakavuuden. Italian tartuntojen kasvu ei nimittäin hellitä, vaan viimeisten 24 tunnin aikana tuli taas uusi ennätys, kun lähes 630 henkeä kuoli vuorokauden sisällä.

Italiassa tartuntoja on nyt jo yli 47 000, eikä piikki ole vielä edes käsillä. Kuolonuhreja on 4 032 eli enemmän kuin Kiinassa, jossa kuolleita on 3 253. Italian odotetaan vielä kiristävän kieltoja ensi viikolla ja panevan lisää sotilaita valvomaan ulkonaliikkumiskieltoa.

Rooman, Milanon ja Napolin puistot on nyt suljettu, kun vielä viime viikonloppuna Rooman La Caffarella -puistossa ihmiset viettivät sunnuntaita aurinkoa ottaen ihan kuin ei mitään olisi. Italian poliisi on jakanut 53 000 sakkolappua sääntöjen rikkomisesta. Ranskassa puolestaan kuolonuhreja on 450 ja tartuntoja 12 612.

Pohjoisessakin rikotaan kieltoja ja suosituksia

Yllättävää kyllä, etelänmaiden johtajat eivät ole suinkaan yksin yrityksissään saada uppiniskaisia kansalaisiaan kaidalle tielle. Pohjoisempanakin kieltojen noudattamista joudutaan valvomaan hämmästyttävän tarkkaan.

Varsinkin Itävallassa ja Saksassa on leikki kaukana. Itävallassa saa pulittaa peräti 3 600 euroa, jos liikkuu turhaan kadulla, mutta rajan takana Baijerissa ovat otteet vieläkin järeämmät. Siellä astui voimaan ulkonaliikkumiskielto puolenyön aikaan, ja jos joku ei sitä noudata, hän saattaa joutua maksamaan sakkoja aina 25 000 euroon asti. Siinä alkaa helposti jo hymy hyytyä.

Jopa meillä Suomessa, jossa herranpelko on geeneissä, joutui tasavallan presidentti vetoamaan kansalaisiin, jotta nämä noudattaisivat määräyksiä. Hän varoitti uhmakkuudesta ja vääränlaisesta ”urheudesta”, joka voi kaduttaa sairasvuoteella ja varsinkin, jos viereiselle petille on joutunut tartunnan saanut lähimmäinen. Eikö meillä ole siis todellakaan ymmärretty tilanteen vakavuutta, kun mennään vielä porukalla kahville ostariin tai tunturiin seminaariin?

Suomessa asetetut määräykset ovat edelleenkin muita lepsumpia, eikä niitäkään noudateta. Vaikka meillä sentään päästään vapaasti tuulettumaan metsiin ja luonnon helmaan ilman mitään valvontaa. Kun seinät kaatuvat päälle, luonnonrauha odottaa suomalaista.

Ranskassa ei hamstrata vessapaperia, vaan jotain ihan muuta

Nyt joutuvat brititkin kolkuttamaan turhaan pubien ovella, kun kaikki ravintolat, baarit ja pubit on viimeinkin suljettu myös Britanniassa. Jopa pitkään vitkutellut Boris Johnson on säikähtänyt. Mitä ihmettä Suomen johto yhä odottaa tehdäkseen samoin?

Kannattaa myös kysyä ranskalaisilta vinkkiä siitä, mitä tehdä ajankuluksi kotona, jos kaikki kirjat on luettu, leffat katsottu ja keittokirjat kokattu. Ranskan marketeissa ei nimittäin ole enää vessapaperipulaa, vaan nyt tyhjänä ammottavat kondomihyllyt.