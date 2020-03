Ivan Puopolon kolumni: Kiinan strategia koronan torjunnassa on oikea, mutta länsimaat yksi toisensa jälkeen jatkavat sekoiluaan

Osa asukkaista sairasti, osa ei, mutta Hubein maakunnan kaikkien kaupunkien täydellinen sulku alkoi ja kesti noin kaksi ja puoli kuukautta.

Kiinan valitsema tie on ns. "tukahduttamisen strategia". Virus voi säilyä hengissä vain siirtymällä riittävän nopeasti uuteen isäntään, ja jos sitä mahdollisuutta ei anneta, lopulta virus tukahtuu. Niinpä kun viimeinen tartunnan saanut oli Hubeissa parantunut, oli myös virus kadonnut populaatiosta.

Nyt – sen tiedon mukaan mikä käytettävissä on – Hubei on nousemassa jaloilleen ja palaamassa normaaliin. Yksittäisiä tartuntoja on, mutta ne pyritään rokotetta odotellessa jäljittämään ja pitämään erillään muista. Talous elpyy. Kiinan viimeisin suunnitelma on, että se eristää itsensä muusta maailmasta suojautuakseen virukselta.

Kiinan-mallin lähes täydellinen vastakohta on Ruotsi. Eilen Ruotsi kielsi yli 50 hengen tapahtumat, mutta sen lisäksi Ruotsi on kieltänyt vain "baaritiskeillä notkumisen" ja ravintoloiden noutopöydät. Koulut kuitenkin ovat edelleen auki, ja suurimmaksi osaksi elämä jatkuu muutenkin ennallaan.

Siinä missä Kiina otti käyttöönsä koko epidemian vastaisen taisteluarsenaalinsa heti, Ruotsi toimii hissun kissun sitä mukaa, kun epidemia etenee.

Tätä kirjoittaessani Ruotsissa on 3046 tartuntaa ja 92 kuollutta. Muistutuksena vielä: Kiinassa täysi sulku alkoi, kun tartuntoja oli Wuhanissa 400.

Kumman valitsisit, Kiinan vai Ruotsin?

Kuvittele nyt, että vastaat yksin jonkin valtion koronan vastaisista toimista. Ainoa tehtäväsi on minimoida kuolleiden määrä. Kumman tavan valitsisit: Kiinan vai Ruotsin?

Päivänselvä vastaus on Kiinan. Kiinan-malli vähentää radikaalisti sairastuneiden määrää ja siten kuolleita. Se näkyy myös tilastoissa.

– (Kiinassa) Sairastuneiden osuus on äärimmäisen pieni, vain 80 000 ihmistä, sanoo virusopin professori Ilkka Julkunen.

Nyt joku voi sanoa, että asia ei ole niin yksinkertainen. Ruotsissa ei mietitä pelkästään kuolemia vaan myös eri toimien talousvaikutuksia.



Eikö Kiinassa sitten mietitä taloutta? Tuskinpa juuri Kiina on kaikista maailman valtioista se, joka on valmis pelastamaan Hubein mummot ja papat kustannuksista välittämättä.

Tietenkin Kiinassa mietittiin taloutta, mutta siellä päädyttiin silti Hubein täydelliseen eristämiseen.

Syy on se, että Kiinassa – kuten muissakin Aasian maissa hieman vaihtelevin, mutta samankaltaisin strategioin – on ymmärretty, että tukahduttaminen on paras tapa kokonaisuuden kannalta.

Suomen valitsema linja näyttää olevan jonkinlainen kompromissi Kiinan ja Ruotsin väliltä.

Vaikka Kiinassa on kiistatta osoitettu, että virus on mahdollista tukahduttaa, täällä pääministeri sanoo, että se ei ole mahdollista. Siitä huolimatta Suomen toimet ovat selvästi enemmän kiinalaisia kuin ruotsalaisia. Uusimaa on eristetty, koulut suljettu ja yli kymmenen ihmisen tapaamiset kielletty.



Poukkoilevaa linjaa on noudattanut myös Britannia. Ensin surffailtiin ilman huolen häivää Ruotsin tapaan ja puhuttiin laumasuojasta. Sitten yhtäkkiä yhden Imperial Collegen julkaiseman tutkimuksen myötä käännettiin kelkkaa 180 astetta, ja nyt poliisi partioi kaduilla.



Sama tapahtui Hollannissa. Yksi tutkimustulos muutti koko maan strategian kertaheitolla. Ekologi Tuomas Aivelon mukaan "alankomaalaiset ovat sössineet pahasti".

Entä sitten Italia? Alkuun hidasta reagointia ja arpomista sen suhteen, mitä tehdä. Jopa rasismikortti käytettiin argumenttina sen puolesta, että Kiinasta tulevia ihmisiä ei saisi panna karanteeniin. Lopulta myös Italiassa tehtiin pakon edessä täsmälleen samat toimet kuin Kiinassa.

Itä-Aasiaa ei välttämättä kovin usein kannata käyttää esikuvana politiikassa, mutta ehkäpä MERSin, SARSin ja lintuinfluenssan kotiseuduilla tiedetään epidemioiden torjunnasta jotain.

Heidän tapansa lyödä välittömästi jarrut pohjaan on selvästi järkevintä sekä terveyden että talouden kannalta.

Silloin ei myöskään tarvitse roikkua kuukausikaupalla epämääräisessä lisääntyvien rajoitusten sekamelskassa. Ennusteiden mukaan epidemia täällä kestää vähintään puoli vuotta. Kiinassa kaikki oli ohi kolmessa kuukaudessa.

"Mutta ei demokraattisissa valtioissa voi toimia niin kuin Kiinassa!"

Niinhän sitä luulisi.

Kuvitelkaa, että korona olisikin tappavuudeltaan kuin rabies ja tarttuvuudeltaan kuin tuhkarokko. Sellainen hirviövirus pyyhkisi jokaisen suomalaisen hautaan kuukaudessa.

Siinä vaiheessa itse perustuslakivaliokuntakin olisi kadulla partioimassa, että ulkonaliikkumiskieltoa noudatetaan.



Where there is will, there is a way.

P.S. Itä-Aasiassa melkein kaikki käyttävät hengityssuojaimia.