Ukrainassa taisteleva suomalainen Vasja: ”Minulla oli stereotypia venäläisistä”

Vasja on taistellut Ukrainassa useissa eri sotilasyksiköissä. Hänen alkuperäinen kutsumanimensä on ” Vaasa ”, josta nimi muotoutui ukrainalaisten suussa nykyiseen muotoonsa Vasja .

Ennen RDK-yksikköön liittymistä Vasja ei tiennyt millaisesta yksiköstä tarkalleen ottaen on kyse.

– Olin tottunut siihen, että univormu päällä on vain 50–60-vuotitaita. Tukikohdassa olikin vain nuoria ja hyväkuntoisia äijiä, Vasja sanoo.

Mikä RDK?

RDK kertoo nettisivuillaan olevansa pääosin Ukrainassa asuvista venäläisistä koostuva poliittissotilaallinen järjestö, jonka tavoitteena on palauttaa Ukrainan vuoden 1991 rajat sekä kaataa Venäjää hallitseva diktatuuri.

RDK:n perusti elokuussa 2022 äärioikeistolaisena pidetty Venäjän kansalainen Denis Kapustin . Kapustinia on luonnehdittu myös uusnatsiksi.

Hän itse on asian kiistänyt, mutta on todennut näkemystensä olevan oikeistolaisia, isänmaallisia ja perinteisiä arvoja puolustavia.

Vasja tuo esiin, että vaikka RDK:n jäsenet ovat venäläisiä (häntä lukuun ottamatta), he vihaavat termiä venäläinen.

– He eivät koe olevansa venäläisiä, vaan karjalalaisia tai siperialaisia. He identifioituvat alueisiin, Vasja kertoo.

– Venäjä on imperialistinen valtio, joka miehittää heidän maataan.

Vasjan mukaan RDK:ssa on myös niin sanottu Karjala-osasto, joka koostuu etnisistä karjalaisista.

– Käytännössä kaikki heistä ovat tulleet Venäjän puolelta rajaa, ja heidän tavoitteenaan on, että Karjalalle saataisiin vähintään autonominen päätäntävalta, Vasja kertoo.

Vasjalle politiikkaa tärkeämpää on taistelijoiden ammattitaito.

– Nämä ovat kentällä tosi taitavia, he treenaavat kovaa, osaavat hommansa ja ovat motivoituneita. Operaatiot, joita RDK tekee on todella haastavia. Niihin ei voi lähteä, jos ei ole harjoitellut nimenomaan sitä varten, hän kertoo.

Venäjällä on valtavat resurssit

Venäjä on syksyn mittaan edennyt. Vasjan mukaan venäläiset sopeutuvat uusiin tilanteisiin ja oppivat virheistään.

– He kehittävät uusia tekniikoita hyökätä ja heillä on valtavat määrät resursseja.

Venäläisillä on siksi paljon enemmän varaa tehdä virheitä.

Yllättävä kohtaaminen

– Eivät he ihan heti antautuneet, vaikka he olivat olleet piiritettyinä ilman ruokaa ja vettä. Olivat he kai joesta käyneet hieman juomassa, Vasja kertoo.