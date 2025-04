Ukrainassa vapaaehtoisena taisteleva suomalainen: Sekä Ukraina että Venäjä valmistelevat suurhyökkäystä

Suomalainen vapaaehtoistaistelija Ola elää sotilaana leveämmin Ukrainassa kuin hitsarina Suomessa. Ukrainan sodan jälkeen hän aikoo etsiä uuden konfliktin.

Olan nimi on muutettu hänen henkilöllisyytensä suojaamiseksi. Taistelijan henkilöllisyys on MTV Uutisten tiedossa.

Ola on ollut vapaaehtoistaistelijana Ukrainassa kolme vuotta. Hän on parannellut aina välillä sotahaavojaan Suomessa.

– Donald Trumpin lyhyellä presidenttikaudella tilanne rintamalla on muuttunut entistä vaikeammaksi. Kaikesta on yhä pulaa, kuten ammuksista, ja miehet ovat väsyneitä. Tilanne on todella paha.

MTV Uutiset tavoitti vapaaehtoistaistelija Olan maaliskuun viimeisenä päivänä Ukrainan Harkovasta, jossa hän odottaa yksikkönsä kanssa seuraavaa käskyä ja kohdetta rintamalla.

– Nyt Ukraina valmistelee todella isoa hyökkäystä ja isoja taisteluja monella rintamalohkolla. Uskoisin, että meidät lähetetään seuraavaksi etulinjaan.

Tammikuussa Ola solmi uuden sopimuksen tiedustelupalvelun alaisuudessa toimivan Kraken-erikoisyksikön kanssa. Ola vaikuttaa olevan erityisen otettu valinnastaan arvostettuun erikoisyksikkö Krakeniin, joka on Ukrainan sotilastiedustelun alainen yksikkö.

– Venäläiset valmistautuvat myös suurhyökkäykseen. Kyllä varmaan tuossa ennen kesää tulee iso rähinä päälle. Yritetään ratkaista sota taistelemalla ja saada vallattua alueita takaisin.

Olan mukaan Kiovan pommitukset pari viikkoa sitten olivat painajaismainen muistuma sodan alusta.

– Kiovaa pommitettiin ohjuksilla neljä, viisi päivää ja yötä ihan kunnolla. Helikopterit olivat koko ajan ilmassa. Kiovalaiset olivat helisemässä.

Ola jäi sotakoukkuun

Ensimmäisen kerran Ola haavoittui maaliskuussa 2023 käydyssä taistelussa, jossa osa taistelutovereista menetti henkensä. Haavoittuminen tapahtui Olan syntymäpäivänä.

– Ehkä elämä oli se lahja, jonka sain, vaikka loukkaannuin, Ola kommentoi MTV Uutisille tapahtuneen jälkeen.

Molempiin käsiin ja jalkaan osuneiden kranaatinsirpaleiden vuoksi Olaa leikattiin ensin Ukrainassa ja myöhemmin Suomessa.

MTV Uutiset haastatteli Olaa ensimmäisen kerran Asian ytimessä -ohjelmaan huhtikuussa 2023. Koko haastattelun voi katsoa artikkelin yläosassa olevalta videolta.

Nyt Ola on palannut rintamalle oltuaan välillä kouluttajana Kiovassa.

– Olen hyökkäys- ja sabotaasitiedustelija. Tehtävään haki kahdeksan ja kolme valittiin. Minua on aina kiinnostanut tiedustelu ja siinä on myös parempi palkka.

Useista haavoittumisista ja traumaattisista kokemuksistaan huolimatta Ola ei näe itseään enää Suomessa tavallisessa työssä.

Tähän vaikuttaa merkittävältä osalta se, että Ukrainassa hän saavuttaa merkittävästi paremman elintason kuin Suomessa.

– Ukrainassa 500 eurolla elää herroiksi. Se on täällä vakiokuukausipalkka ja sotilaana saan yli 3 000 euroa, eikä täällä rahaa juuri mene mihinkään.

Ola on tehnyt puolen vuoden sopimuksen erikoisyksikön kanssa. Kun Ukrainan sota päättyy, Ola aikoo tuntemiensa suomalaisvapaaehtoistaistelijoiden kanssa etsiä "uuden sodan tai konfliktin".

– Myös työ turvallisuusalalla voisi olla kiinnostava. Äitini ymmärtää valintani, koska hän näki viime kesänä Suomessa turhautumiseni.

Ola kertoo olleensa kesällä Suomessa uusimassa passin ja hoitamassa asioitaan parin viikon ajan.

– Se riitti pitkäksi aikaa ja totesin, että minulla ei ole täällä elämää. Pitkästyin ja äitini näki, miten turhautunut olin.

Pitkän tauon jälkeen lähtöä uudelleen rintamalle helpotti myös pari vuotta sitten sotasairaalassa alkaneen romanssin päättyminen hiljattain.

Ola tapasi sairaalassa ukrainalaisen naissotilaan, joka teki lähinnä paperitöitä armeijassa, eikä toiminut taistelutehtävissä. Romanssi on nyt kuitenkin tullut päätökseen.

– Taistelijan puolisona oleminen taisi olla liikaa, vaikka hän oli ukrainalainen. Me kumpikin olimme kovapäisiä, mutta ongelmia tuotti myös kieli- ja kulttuurierot.

Ola myöntää lopuksi, että hänen aikomuksensa palata rintamalle vaikutti romanssin päättymiseen.

Omat rahat varusteisiin

Ola on ostanut omalla rahalla hyvät taisteluvarusteet, sillä legioonan tarjoamat eivät ole hänen mielestään riittävän turvalliset. Hän oli valmis satsaamaan pelkästään kypärään 500 euroa.

– Kun viimeksi haavoituin, menetin kaikki varusteet. Haluan mieleiset ja tarpeeksi suojaavat, joten käytin suojavarusteisiin kaikkiaan 3 500 euroa omaa rahaa.

Olan päällä on omilla rahoilla ostetut varusteet.

Ola arvioi, että Ukrainan sota on jumissa osittain korruption sekä byrokratian vuoksi.

– Ukrainassa johtaminen on huonoa, koska ikääntyneet korkeimmat upseerit ovat saaneet neuvostoaikaisen koulutuksen. Nuoremmat on pätevämpiä. Olen nähnyt, kuinka kovaa ja usein nuoret kadetit treenaavat.

Taisteluväsymys koettelee joukkoja esimerkiksi joistakin Ukrainan armeijan yksiköistä lomille on vaikea päästä.

– Sota on pahentunut vuosien 2022–2023 jälkeen, sillä nyt saa pelätä koko ajan kranaatilla varustettuja drooneja. Äänen kuultuasi, sinulla on vain pari sekuntia aikaa pelastautua.

Ola on todennut omiin silmin Asian ytimessä.docissa haastatellun Suomen ja Ukrainan kansalaisen Ukrainan armeijan kersantin Dmitron kertomat ongelmat sodassa.

– Ukrainan armeijan joissakin joukko-osastoissa alkoholi on iso ongelma ja venäläiset sotilaat käyttävät taasen huumeita.

Hengissä käskyjä kyseenalaistamalla

Olan mukaan suomalaisia vapaaehtoisia tulee yhä Ukrainaan, mutta monelle pari ensimmäistä taistelutehtävää on jo liikaa.

Hänen arvionsa mukaan suomalaisia on Ukrainassa tälläkin hetkellä ehkä jopa viitisenkymmentä sotilasta.

– Monelle legioonaan tulleelle on käynyt niin, että henki lähtee jo ensimmäisellä tehtävällä. Osa intoa puhkuen sotimaan tulleista vapaaehtoisista on lähtenyt saman tien kiireen vilkkaa takaisin Suomeen.

Olan mukaan monella suomalaisella vapaaehtoisella ei ole ollut mitään käsitystä, miten kovaa ja raakaa menoa rintamalla on.

Ola kertoo pysyneensä hengissä kyseenalaistamalla käskyjä. Hän ei ole suostunut lähtemään itsemurhatehtäviin.

– Viime talvena saimme käskyn kymmenellä hengellä vallata asemat. Sieltä oli vain yksi pelastautumistie ulos ja yksi sisään. Meille kerrottiin, että siellä on kymmenkunta sotilasta, mutta oma tiedustelumme paljasti sotilaiden todelliseksi määräksi peräti kolmekymmentä. Kaiken lisäksi he olivat erikoisjoukkojen sotilaita. Kieltäydyimme emmekä menneet tapattamaan itseämme.

Kieltäytyminen on ainakin legioonassa Olan mukaan mahdollista, eikä siitä rangaista kuten Ukrainan armeijassa.

– Jos useimmat taistelijat uskaltavat sanoa kieltävän vastauksen ääneen, niin kyllä komentaja uskoo meitä.

Edes käsky etulinjaa ei tässäkään tilanteessa hetkauta Olaa, vaan se on niin sanotusti normihommia.

– Sota ei ole tullut painajaisiin. Olen jo turtunut sotimiseen. Suomalaisilla on hyvä tilanne eikä vapaaehtoistaistelijoita ole viime aikoina kaatunut.

Ola ei usko rauhaan vielä huhtikuussa, kun presidentti Trump on ollut vallassa kolme kuukautta.

– Täällä on myös mediassa arvioitu , että rauha tulisi vasta ensi vuoden puolella.