Venäjän joukoissa taistellut suomea puhuva mies jäi kiinni Ukrainassa – ulkoministeriö: "Keinot vaikuttaa ovat vähäiset"

Vasjan kutsumanimi on muutos alkuperäisestä kutsumanimestä "Vaasa", josta nimi muotoutui ukrainalaisten suussa nykyiseen muotoonsa Vasja.

HS: Venäjän joukoissa taistellut suomalainen on jäänyt sotavangiksi Ukrainassa

Karuja kokemuksia Venäjän asevoimista

Hohol on venäläisten ukrainalaisista käyttämä halventava nimitys. Heti ensimmäisessä rynnäkössä Jari sai luodin selkäänsä.

– He olivat syöneet siellä kissoja ja koiria ja kärsineet typerien elämänpäätöstensä seurauksia, Vasja kertoo.

Rikostausta voi estää kansalaisuuden saannin

Jari saapui Suomeen pikkulapsena Neuvostoliitosta. Hänellä ei kuitenkaan ole Suomen kansalaisuutta. HS:n mukaan syynä on todennäköisesti miehen rikostausta.

– Nuhteettomuus on porrastettu päiväsakoista vankeusrangaistukseen, eli eri rangaistuksista seuraa erilainen odotusaika kansalaisuuden hakemiseen, Korkeelehto kertoo.

Tietoa ei ole, milloin Jari tai hänen huoltajansa on hakenut kansalaisuutta, onko sitä ylipäätään haettu tai ovatko muut kansalaisuuden ehdot täyttyneet. Rikoksen lisäksi kansalaisuuden saamisen voi estää myös esimerkiksi kielitaidon puute tai julkisoikeudellinen velka. Suomessa oleskeluluvalla vakituisesti asuva voi toisaalta myös tehdä valinnan olla hakematta kansalaisuutta.

Oikeus konsulipalveluihin on vakituisilla asukkailla ja kansalaisilla

Ulkomailla pulaan joutuvalle voidaan tarjota konsuliapua tietyillä ehdoin. Ensimmäinen asia on selvittää, onko henkilöllä oikeutta konsulipalveluihin. Näin oikeutta konsuliapuun kuvaa ulkoministeriön kansainvälisen oikeuden yksikön yksikönpäällikkö Tarja Långström :

– Konsulipalveluita voidaan antaa suomalaiselle yhteisölle tai henkilölle, joka on Suomen kansalainen tai sellainen pysyvästi Suomessa asuva henkilö, jolle on myönnetty lupa oleskeluun tai työntekoon.

Jarin oikeus konsulipalveluun on kyseenalainen, sillä HS:n mukaan hän ei ole viime vuosina asunut Suomessa vaan Venäjällä eikä hänellä ole Suomen kansalaisuutta.

Suomesta on lähtenyt useita ihmisiä konfliktialueille omasta tahdostaan. Långström muistuttaa, että ulkoministeriö ei suosittele ketään lähtemään, vaikka estääkään ei voida.

– Konsulipalveluiden antaminen konfliktialueille on haastavaa, Långström sanoo.

Tilanne voi mutkistua edelleen, jos konfliktiin osallistunutta henkilöä on syytä epäillä sotarikoksesta. Silloin hän on rikosoikeudellisessa vastuussa. Esimerkiksi Ukrainalla on käynnissä tuhansia sotarikostutkimuksia.