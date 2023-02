Ukrainalaissotilas kuvaa sotaa täydeksi lihamyllyksi: "He saavat nautintoa kiduttamisesta ja tappamisesta"

"Sodassa ei ole nyt mitään rajoja"

– Jokainen on itse tervetullut liittymään mukaan joukkoihimme katsomaan, millaista siellä on.

"Wagnerin sotilaat saavat nautintoa kiduttamisesta ja tappamisesta"

Ukrainalaisten sotilaiden motivaatiossa ei ole Raptorin mukaan mitään epäselvyyttä, sillä tehtävä on kristallinkirkas. Tehtävänä on puolustaa Ukrainaa ja omia perheitä.

– Wagnerin sotilaiden motivaatio pohjautuu siihen, että he pitävät elämästä, jossa voi tehdä mitä vain. Elämästä, jossa ei ole mitään sääntöjä tai rajoituksia. He voivat kiduttaa ja tappaa ja saavat siitä nautintoa.

– Heidän päänsä on tungettu täyteen propagandaa, mutta kun he tulevat tänne, he näkevät, että se on puppua. Mutta takaisin sodasta ei enää pääse. Sen jälkeen heille ei jää muuta keinoa kuin käyttää tilannetta hyväkseen.