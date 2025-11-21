Juuri nyt Avaa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on tavoitellut maalleen vahvoja turvatakuita Yhdysvalloilta ja Euroopalta. Nyt ensimmäistä kertaa Trump olisi valmis esittämään turvatakuita Ukrainalle.

Axiosin saaman luonnoksen mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelma Ukrainalle sisältää Naton viidenteen artiklaan perustuvan turvatakuun. Se velvoittaisi Yhdysvallat ja sen eurooppalaiset liittolaiset käsittelemään hyökkäystä Ukrainaan hyökkäyksenä koko "transatlanttista yhteisöä" eli käytännössä EU:ta ja Yhdysvaltoja vastaan.

Ukrainalle luotettavat turvatakuut

Siinä todetaan, että kaikki Venäjän tulevat "merkittävät, tahalliset ja jatkuvat aseelliset hyökkäykset" Ukrainaa vastaan "katsotaan transatlanttisen yhteisön rauhaa ja turvallisuutta uhkaaviksi hyökkäyksiksi", joihin Yhdysvallat ja sen liittolaiset vastaavat asianmukaisesti, myös sotilaallisella voimalla, kirjoittaa Axios.