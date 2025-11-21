Trumpin suunnitelma vaatii Ukrainalta tuskallisia myönnytyksiä, mutta sisältää myös Nato-tyyppisiä turvatakuita, uutisoi yhdysvaltalaismedia Axios.
Axiosin saaman luonnoksen mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelma Ukrainalle sisältää Naton viidenteen artiklaan perustuvan turvatakuun. Se velvoittaisi Yhdysvallat ja sen eurooppalaiset liittolaiset käsittelemään hyökkäystä Ukrainaan hyökkäyksenä koko "transatlanttista yhteisöä" eli käytännössä EU:ta ja Yhdysvaltoja vastaan.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on tavoitellut maalleen vahvoja turvatakuita Yhdysvalloilta ja Euroopalta. Nyt ensimmäistä kertaa Trump olisi valmis esittämään turvatakuita Ukrainalle.
Yhdysvaltain armeijan sihteeri Dan Driscoll esitti torstaina Zelenskyille 28-kohtaisen suunnitelman, jonka Axios on myös saanut haltuunsa. Suunnitelmassa sanotaan yksinkertaisesti, että ”Ukraina saa luotettavat turvatakuut”.
Rauhansuunnitelman rinnalla Yhdysvallat esitti ukrainalaisille myös toisen sopimusluonnoksen.
Siinä todetaan, että kaikki Venäjän tulevat "merkittävät, tahalliset ja jatkuvat aseelliset hyökkäykset" Ukrainaa vastaan "katsotaan transatlanttisen yhteisön rauhaa ja turvallisuutta uhkaaviksi hyökkäyksiksi", joihin Yhdysvallat ja sen liittolaiset vastaavat asianmukaisesti, myös sotilaallisella voimalla, kirjoittaa Axios.
Asiakirjassa on allekirjoitusrivit Ukrainalle, Yhdysvalloille, EU:lle, Natolle ja Venäjälle.
EU vaitonainen Ukraina-suunnitelmasta
EU ei ole saanut tietoja mediassa esillä olleesta Ukraina-rauhansuunnitelmasta virallisten kanavien kautta, eikä asiaa siksi haluta nyt kommentoida enempää, sanoo Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa.
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolestaan sanoo, että tilanteesta käydään keskustelua eurooppalaisten johtajien kanssa. Hänen tarkoituksenaan on puhua myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.
Sekä Costan että von der Leyenin mukaan EU on täysin sitoutunut Ukrainan tukemiseen.
He kommentoivat asiaa yhdessä Etelä-Afrikassa, jossa he osallistuvat G20-kokoukseen.