Presidentti Emmanuel Macron sanoi, että Ranska saattaa lähettää ”useita tuhansia” sotilaita Ukrainaan.

Ukrainaa tukevien maiden niin kutsuttu halukkaiden koalitio sopi tiistaina vahvoista turvatakuista Ukrainalle, jotka tulevat voimaan tulitauon jälkeen.

Yhdysvallat johtaa tulitauon valvontamekanismia, sanoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

– Turvatakuut takaavat sen, että rauhansopimus ei koskaan tarkoita Ukrainan antautumista tai uutta Venäjältä Ukrainaan kohdistuvaa uhkaa, Macron sanoi.

Macron, Britannian pääministeri Keir Starmer ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi allekirjoittivat kokouksen yhteydessä aiejulistuksen, jonka mukaan Britannia, Ranska ja muut eurooppalaiset liittolaiset lähettäisivät joukkoja Ukrainaan tulitauon jälkeen.

Halukkaiden koalitio kokoontui Pariisissa keskustelemaan Ukrainan tukemisesta Macronin johdolla. Kokoukseen osallistuivat myös Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff sekä presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner.

Macron sanoi, että Ranska saattaa lähettää ”useita tuhansia” sotilaita Ukrainaan ylläpitämään rauhaa sen jälkeen, kun Venäjän kanssa on allekirjoitettu tulitaukosopimus.

– Nämä joukot eivät osallistu taisteluihin, Macron sanoi France 2 -kanavalle huippukokouksen yhteydessä.

Macron lisäsi, että ranskalaisten joukkojen lähettäminen Ukrainaan olisi "turvallisuutta lisäävä voima".

Myös Britannia lähettämässä joukkoja

Britannian pääministeri Starmer sanoi puolestaan, että tulitauon jälkeen Britannia ja Ranska perustavat niin sanottuja sotilastukikohtia Ukrainaan.

Starmer varoitti kuitenkin, että rauhansopimukseen päästään vain, jos Venäjän presidentti Vladimir Putin on valmis tekemään kompromisseja.

– Ja meidän täytyy olla rehellisiä, kaikkien Venäjän puheiden jälkeen, Putin ei ole osoittanut olevansa valmis rauhaan. Viime viikkoina olemme nähneet päinvastaista, Starmer sanoi.

– Tämä vain vahvistaa päättäväisyyttämme, hän lisäsi.

Saksa on myös varautunut osallistumaan monikansallisiin joukkoihin. Liittokansleri Friedrich Merz sanoi kuitenkin, että Saksan joukot voisivat liittyä aselevon valvontaan, mutta ne sijaitsisivat naapurimaassa.

Italian pääministeri Giorgia Meloni puolestaan sanoi, että Italia ei aio lähettää joukkoja Ukrainaan.

Witkoff: Turvatakuista päästy pääosin sopimukseen

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff sanoi kokouksen jälkeen, että Ukrainan liittolaiset ovat päässeet pääosin sopimukseen Ukrainan turvatakuista.

Witkoff lisäsi, että aluekysymykset ovat neuvotteluissa kriittisin kohta. Hän toivoi, että asiassa päästään kompromissiin.

Kokoukseen osallistuneen presidentti Alexander Stubbin mukaan kokouksen keskeisin anti oli vahvistus Yhdysvaltain sitoutumisesta turvatakuisiin.

Zelenskyi ilmaisi tyytyväisyytensä kokouksen lopputulokseen.

– Nämä eivät ole vain sanoja. Tässä on konkreettista sisältöä: kaikkien koalitiomaiden yhteinen julkilausuma ja Ranskan, Britannian ja Ukrainan kolmivaiheinen julkilausuma, Zelensky sanoi.

Witkoffin kommentteihin yhtyen Zelenskyi lisäsi, että ratkaistava ja suurin kysymys Venäjän suhteen on aluekysymys eli Venäjän vaatimukset siitä, että Ukrainan tulisi luopua alueista Itä-Ukrainassa.

Von der Leyen: Tuemme Ukrainaa yhdessä

Ukrainaa tukevien yhtenäisyys nousi voimakkaasti esille Pariisissa, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Von der Leyen sanoi, että maat lähettävät yhteisessä julkilausumassaan selkeän viestin.

– Tuemme yhdessä Ukrainaa, ja edessä on turvallinen ja vakaa tulevaisuus, von der Leyen tiivisti.