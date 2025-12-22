Ukrainan rakentamien esteiden massiivisuus kertoo sodan todellisuudesta.
Ukrainassa etulinjoihin on kaivettu tuhansien kilometrien matkalta juoksuhautoja ja pystytetty panssarintorjuntaesteitä.
Maan puolustusministeriön mukaan etulinjoihin on rakennettu yli 3 000 kilometriä juoksuhautoja, 1 000 kilometriä panssarintorjuntaesteitä ja vedetty 16 000 kilometrin matkalta piikkilankaa.
Zaporizhzhian alueella Ukrainan itäosissa panssarintorjuntaesteet ovat valmiit, kertoo Ukrainan puolustusministeri Denys Shmyhal.
Puolustusministeriön sunnuntaina julkaisemalla videolla näkyy valtava määrä panssarintorjuntaesteitä Zaporizhzhian alueella. Videon voi katsoa jutun alusta.
Videolla näkyy kilometrien matkalta kaivantoesteitä ja niin sanottuja "lohikäärmeen hampaita" eli pyramidin muotoisia betonista valmistettuja esteitä, joiden tarkoitus on pysäyttää panssarivaunujen eteneminen.
Linnoitustyöt jatkuvat kaikilla etulinjoilla, ja ensi vuonna niitä aiotaan vahvistaa, kertoo Shmyhal ministeriön tiedotteessa.
– Meidän on lisättävä linnoitusten rakentamisen tahtia ja kehitettävä rakennusteknologioita, sillä nämä muodostavat Ukrainan puolustuskyvyn kriittisen linjan, Shmyhal toteaa.