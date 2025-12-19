Ukrainalaiskoira Lavr sai uudet titaaniset etutassut.
Ukrainassa koira nimeltä Lavr on saanut uuden mahdollisuuden elämäänsä titaanisilla etutassuproteeseilla.
Koira löydettiin Odessan rautatieaseman läheltä vakavasti loukkaantuneena sen jälkeen, kun juna oli katkaissut siltä molemmat etutassut.
Dniproissa bioinsinöörit rakensivat Lavrille luuhun integroituvat titaani-implantit hyödyntäen osseointegraatioteknologiaa. Samaa menetelmää käytetään haavoittuneiden ukrainalaissotilaiden proteeseissa.
– On ihmeellistä, että koiralle on tehty proteesit. Se haluaa elää, niinkuin mekin haluamme, kertoo veteraani Ivan Zhadani.
Kuntoutuskeskuksen piristys
Lavr on tuttu näky Tytanovin kuntoutuskeskuksessa Kiovassa, jossa siitä on tullut potilaiden rakastama maskotti ja henkisen tuen lähde.
– Koira pystyy nyt kävelemään, ja pian minäkin pystyn kävelemään, sanoo sotaveteraani Dmytro Zubariev.
Keskuksen potilaat kuvailevat Lavria rohkaisevaksi esimerkiksi siitä, että elämä voi jatkua vaikeidenkin vammojen jälkeen.
– Sitä tuntee tietynlaista henkistä helpotusta, varsinkin kun täällä on koira, joka käyttää proteeseja aivan kuten mekin, eräs kuntoutujista kertoo.