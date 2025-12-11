



Ukrainalaislähteet: Ukraina lähetti USA:lle päivitetyn version rauhansuunnitelmasta Ukrainalaiset eivät ole vielä paljastaneet yksityiskohtia päivittämästään versiosta rauhansuunnitelmaksi. AFP / Lehtikuva Julkaistu 11.12.2025 05:21 MTV UUTISET – STT Ukrainan kerrotaan lähettäneen Yhdysvalloille päivitetyn version rauhansuunnitelmasta. Ukrainan rauhansuunnitelman lähettämisestä Yhdysvaltoihin kertoi kaksi ukrainalaista virkamieslähdettä uutistoimisto AFP:lle keskiviikkona. Toinen virkamiehistä sanoi, että uudessa versiossa otetaan huomioon Ukrainan näkemys ja ehdotetaan ratkaisuja ongelmallisiin kysymyksiin. – Emme paljasta yksityiskohtia odottaessamme amerikkalaisen osapuolen reaktiota, hän lisäsi. Lue myös: USA saa "tosissaan" tehdyn Ukraina-paperin, mutta riittääkö se? "Putin pitää Trumpia narrina" Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvaltojen alkuperäinen, Venäjälle myötämielinen 28-kohtainen rauhansuunnitelma oli kutistunut 20-kohtaiseksi. Zelenskyin mukaan suunnitelmaan kuuluu myös kaksi erillistä asiakirjaa, jotka käsittelevät turvatakuita ja sodanjälkeistä Ukrainaa. Aiemmin keskiviikkona Zelenskyi sanoi keskustelleensa muun muassa Trumpin vävyn Jared Kushnerin ja Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin kanssa Ukrainan jälleenrakentamisesta.





– Tätä voitaisiin pitää Ukrainan jälleenrakentamista ja talouden elpymistä koskevaa asiakirjaa työstävän ryhmän ensimmäisenä kokouksena, Zelenskyi kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Trump: Voimakkaita sanoja Ukrainasta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi paikallista aikaa keskiviikkona, että hän oli keskustellut Ranskan, Britannian ja Saksan johtajien kanssa Ukrainasta voimakkaita sanoja käyttäen.

Trump esitti kommenttinsa sen jälkeen, kun hän oli puhunut puhelimessa Britannian pääministerin Keir Starmerin, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin kanssa.

Trumpin mukaan eurooppalaisjohtajat haluaisivat järjestää viikonloppuna tapaamisen Ukrainasta Euroopassa. Trump sanoo, ettei hän ole vielä tehnyt päätöstä tapaamisesta. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei halua haaskata aikaa.

