Ukrainan kerrotaan lähettäneen Yhdysvalloille päivitetyn version rauhansuunnitelmasta.
Ukrainan rauhansuunnitelman lähettämisestä Yhdysvaltoihin kertoi kaksi ukrainalaista virkamieslähdettä uutistoimisto AFP:lle keskiviikkona.
Toinen virkamiehistä sanoi, että uudessa versiossa otetaan huomioon Ukrainan näkemys ja ehdotetaan ratkaisuja ongelmallisiin kysymyksiin.
– Emme paljasta yksityiskohtia odottaessamme amerikkalaisen osapuolen reaktiota, hän lisäsi.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvaltojen alkuperäinen, Venäjälle myötämielinen 28-kohtainen rauhansuunnitelma oli kutistunut 20-kohtaiseksi. Zelenskyin mukaan suunnitelmaan kuuluu myös kaksi erillistä asiakirjaa, jotka käsittelevät turvatakuita ja sodanjälkeistä Ukrainaa.
Aiemmin keskiviikkona Zelenskyi sanoi keskustelleensa muun muassa Trumpin vävyn Jared Kushnerin ja Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin kanssa Ukrainan jälleenrakentamisesta.