Venäjän pommitusten jylinä kuuluu noin 15 kilometrin päässä Donetskissa, mutta iäkäs ukrainalaisnainen ei suostu lähtemään kodistaan.

Itä-Ukrainan Donetskin alueella suurin osa asukkaista pakenee Venäjän pommittamista kaupungeista ja kylistä, mutta jotkut jäävät tai joutuvat jäämään esimerkiksi sairauden, yksinäisyyden tai iän takia.

Yksi jääneistä on Dobropilljan kaupungin laitamilla asuva Katerina Lomova, 97, joka ei ole suostunut lähtemään talostaan, vaikka pommituksien äänet jylisevät jo noin 15 kilometrin päässä kaupungista.

– Ei, ei. En lähde nyt. Ehkä joskus toiste, mutta en nyt, sanoi ovellaan seisova ja paksuihin vaatteisiin kääriytynyt Lomova häntä evakuoimaan tulleelle evakuointiryhmälle.

Perheen ja sukulaisten vetoomuksetkaan eivät ole saaneet iäkkään naisen päätä käännettyä.

Espanjassa asuva sukulainen yritti tuloksetta videopuhelun kautta vakuuttaa Lomovaa siitä, että tämä voisi matkata Euroopan halki Espanjaan sukulaistensa luokse.

Evakuointiryhmästä palattiin vielä myöhemmin tarkistamaan, oliko Lomova mahdollisesti muuttanut mielensä.

– En halua lähteä kodistani, Lomova sanoi.