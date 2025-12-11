Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo voimakassanaisesta puhelusta eurooppalaisjohtajien kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo keskustelleensa Ranskan, Britannian ja Saksan johtajien kanssa Ukrainasta voimakkaita sanoja käyttäen.



Trump esitti kommenttinsa toimittajille sen jälkeen, kun hän oli puhunut puhelimessa Britannian pääministerin Keir Starmerin, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin kanssa.

– Keskustelimme Ukrainasta melko voimakkain sanoin, Trump sanoi puhelusta kysyneille toimittajille.



Trumpin mukaan eurooppalaisjohtajat haluaisivat järjestää viikonloppuna tapaamisen Ukrainasta Euroopassa. Trump sanoi, ettei hän ole vielä tehnyt päätöstä tapaamisesta.



– Emme halua haaskata aikaa, hän lisäsi.