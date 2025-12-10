Ukrainalaisten siviilien turvallisuutta ei ehkä pystyttäisi takaamaan pikavauhtia järjestettävissä vaaleissa, varoittavat asiantuntijat.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut demokraattisten vaalien järjestämistä Ukrainassa. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan vaalit voitaisiin järjestää 60–90 päivässä, jos niiden turvallisuus olisi taattu.

Huomenta Suomessa vierailleet asiantuntijat näkevät pikavaalien toteuttamisessa merkittäviä haasteita.

– Varsinkin, kun ottaa huomioon Vladimir Putinin toiminnat ja hänen niin sanotun rauhantahtoisuutensa. Jokaiseen ystävälliseen eleeseen, mitä Yhdysvalloista tai Ukrainasta on tullut sodan päättämiseksi, Putin vastaa ohjusiskulla siviilikohteeseen. Koita tässä tilanteessa sitten vaaleja järjestää, kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jani Kokko (kok.) kuvailee.

Puolustusvoimain entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) on samoilla linjoilla.