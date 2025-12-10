Kremlissä myötäillään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreita kommentteja Ukrainasta.

Kremlin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommentit muun muassa siitä, että Ukraina joutuisi taipumaan alueluovutuksiin, ovat linjassa Venäjän kantojen kanssa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov viittasi Politico-lehden haastatteluun, jossa Trump puhui muun muassa Ukrainasta ja Natosta.

Trump antoi ymmärtää, että Ukraina olisi jo hävinnyt sodan ja että se joutuisi taipumaan merkittäviin alueluovutuksiin. Hän vihjasi myös, että Yhdysvallat saattaa loitontua Nato-liittolaisista Euroopassa ja että Eurooppa olisi rapistuva ja heikentynyt maanosa.

Hän sanoi myös, että Ukrainan presidentin pitäisi järjestää vaalit.