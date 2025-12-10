Yhdysvaltain puolustusbudjetista äänestetään Yhdysvalloissa.
Yhdysvaltain edustajainhuoneessa äänestetään Euroopan turvallisuuteen vaikuttavasta puolustusbudjetista.
Mikäli lakipaketti hyväksytään, tietäisi se hyviä uutisia Euroopalle ja Ukrainalle.
MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kommentoi äänestystä New Yorkista käsin.
– Ukrainalle tulee lisäapua, mikäli lakipaketti hyväksytään, Karppinen sanoo.
Lisäksi laki varmistaisi sen, ettei Yhdysvaltain nykyhallinto pystyisi itsestään päättämään amerikkalaisjoukkojen kohtalosta Euroopassa. Minimissään sotilaiden määrä olisi 76 000 sotilasta.
Sotilaiden mahdollinen vähentäminen vaatisi lain myös laajempaa tarkastelua ennen päätösten tekoa.
– Jos kongressi katsoo, ettei sotilaiden määrän vähentäminen vahingoittaisi Yhdysvaltain tai Naton turvallisuutta, niin voitaisiin tehdä, Karppinen kertoo.
Uutistoimisto