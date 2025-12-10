Sotilastiedustelupalvelun johtajan mukaan Yhdysvallat muuttuu ja "tilanne on vakava".
Tanska on nimennyt ensimmäistä kertaa Yhdysvallat yhdeksi maata uhkaavista turvallisuusriskeistä.
Asia käy ilmi keskiviikkona julkaistusta Tanskan sotilastiedustelupalvelun (Forsvarets Efterretningstjeneste) vuosittaisesta uhka-arviosta. Asiasta kertovat muun muassa tanskalaismedia Politiken sekä Newsweek ja Reuters.
Raportissa todetaan, että Yhdysvallat käyttää nyt "taloudellista ja teknologista vahvuuttaan vallankäytön välineenä, myös liittolaisiaan ja kumppaneitaan kohtaan".
Kuvassa FE:n johtaja Thomas Ahrenkiel.
"Tilanne on vakava"
Raportissa myös kerrotaan, että on epävarmuutta siitä, takaako Yhdysvallat jatkossa Euroopan turvallisuutta.
– Yhdysvallat on ollut sukupolvien ajan turvallisuutemme takaaja, joten turvallisuuspoliittinen epävarmuus kasvaa, kun Yhdysvaltojen tuleva rooli Euroopassa, ja laajemmin, on epävarma, kertoo sotilastiedustelupalvelun johtaja Thomas Ahrenkiel Politikenin mukaan.
– Tilanne on vakava, ja siksi panostamme aiempaa enemmän tuon osa-alueen analysoimiseen, hän jatkaa.
Raportin mukaan epävarmuus tulee todennäköisesti kannustamaan Venäjää tekemään kovempia hybridi-iskuja Naton jäsenmaita vastaan.
Trump ilmaissut kiinnostusta Grönlantia kohtaan.EPA
Grönlanti ja arktinen alue painopisteinä
Puheeksi raportissa tulee myös arktinen alue, jossa on meneillään kova kilpailu Yhdysvaltojen, Venäjän ja Kiinan kesken.
Sotilastiedustelun mukaan alueen strateginen merkitys kasvaa Venäjän ja lännen välisten jännitteiden myötä. FE:n on varoittanut myös aiemmin, että Venäjä on arktisella alueella iskukykyinen siitä huolimatta, että se sotii Ukrainassa.
Virasto ottaa esiin myös Tanskalle kuuluvan Grönlannin, johon Yhdysvallat on osoittanut lisääntynyttä kiinnostusta. Tämän kerrotaan olevan uhka, ja altistavan maan vakoilun ja vaikutusyritysten kohteiksi.
Donald Trump on kertonut kuluneen vuoden aikana, että Grönlanti päätyy lopulta Yhdysvaltain omistukseen "tavalla tai toisella". Presidentti on myös todennut, ettei se poissulkisi sotilaallisten voimatoimien käyttöä alueen saamiseksi haltuun.