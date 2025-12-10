Sotilastiedustelupalvelun johtajan mukaan Yhdysvallat muuttuu ja "tilanne on vakava".

Tanska on nimennyt ensimmäistä kertaa Yhdysvallat yhdeksi maata uhkaavista turvallisuusriskeistä.

Asia käy ilmi keskiviikkona julkaistusta Tanskan sotilastiedustelupalvelun (Forsvarets Efterretningstjeneste) vuosittaisesta uhka-arviosta. Asiasta kertovat muun muassa tanskalaismedia Politiken sekä Newsweek ja Reuters.

Raportissa todetaan, että Yhdysvallat käyttää nyt "taloudellista ja teknologista vahvuuttaan vallankäytön välineenä, myös liittolaisiaan ja kumppaneitaan kohtaan".