Ukrainaan välitetään tuhansia aborttipakkauksia: "Venäjän miehittämillä alueilla yhtäkkinen tarve aborttipillereille"

Kansainvälinen Women on Web -järjestö on tarjonnut puolalaisille naisille abortteja 17 vuoden ajan, sillä maan aborttilaki on äärimmäisen tiukka. Nyt samainen järjestö välittää aborttivälineitä Ukrainaan, jossa on yhtäkkinen tarve aborttipillereille. Tarve johtuu suuresta määrästä seksuaalisen väkivallan uhreja.