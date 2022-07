Osa Suomeen tulleista ukrainalaisista on jo luovuttanut ja lähtenyt pois – suurin ongelma asunnon ja työn löytäminen

– Eniten menee ruokaa ja hygieniatuotteita. Ne loppuvat aina. On tärkeää saada hoidettua ihmisten pienemmät, päivittäiset tarpeet, jotta he pystyvät keskittymään isompiin asioihin kuten asunnon ja työn löytämiseen, Harjunpää sanoo.

Johtuneeko auttamisinnon laimentumisesta vai kesälomista, mutta keskukseen on hänen mukaansa viimeisen kuukauden ajan tullut vähemmän lahjoituksia.

Jotkut ovat jo luovuttaneet ja lähteneet

Suomessa on ainakin yli 31 500 sotaa paennutta ukrainalaista. Heidän suurin ongelmansa on oman asunnon sekä työpaikan löytäminen.

Ukrainalaisten tarkkaa kokonaislukua ei tiedetä, koska ukrainalaisilla on oikeus viisumivapaaseen liikkumiseen, eikä näin ollen kaikkia maahan saapuneita rekisteröidä.

Harjunpään kokemuksen mukaan kuitenkin vain harva sotaa paennut ukrainalainen on työllistynyt. Monille ongelmana on järjestää lapsille päivähoitopaikka. Suuri este on myös kielitaidon puute: englantia osaavat työllistyvät helpommin.