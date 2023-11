MTV Puolassa: Agata jätti päivätyönsä auttaakseen hengenvaarassa olevia rajanylittäjiä – kertoo järkyttävistä kokemuksista rajalla

Syyrialainen Tarek on yksi niistä useasta kymmenestä tuhannesta turvapaikanhakijasta ja muista siirtolaisesta, jotka ovat vuodesta 2021 lähtien pyrkineet EU:n alueelle Puolan kautta. Osana pientä ryhmää hän onnistui ylittämään raja-aidan kesällä ja pakenemaan rajavartijoita metsään.

– Olimme lähes varmoja, että hän on kuollut, mutta löysimme hänet elossa. Hän oli maannut siinä samassa kohdassa kahdeksan päivää. Maa oli kostea ja niin oli jo koko hänen ihonsakin.

– Soitimme ambulanssin viemään hänet sairaalaan. Nyt Tarek on jo paremmassa kunnossa ja päässyt turvapaikkaprosessiin. Se on ihme.

Tarekin tarinaa kertoo Agata Kluczewska , joka on yksi rajanylittäjille vapaaehtoisista avustustyöntekijöistä Puolan raja-alueella.

Tarekista oli vähällä tulla yksi niistä yli viidestäkymmenestä ihmisestä, joiden on vahvistettu kuolleen Valko-Venäjän ja Puolan rajalle viimeisen kahden vuoden aikana – esimerkiksi paleltumalla kuoliaaksi tai hukkumalla rajajokeen.

Todennäköisesti luku on vielä suurempi, sillä ilmoituksia matkalla kadonneista on yli kaksisataa.

Markkinoidaan turvallisena reittinä, todellisuus muuta

Nyt aitaa on valmiina noin 200 kilometriä, suunnilleen puolet koko rajasta

Osa rajavyöhykkeestä on vaikeakulkuista suota, jokea ja tiheää metsää. Sitä valvotaan elektronisesti kameroilla ja sensoreilla, jotka hälyttävät vartijoille mahdollisista laittomita rajanylitysyrityksistä.

Keinot eivät kuitenkaan ole pysäyttäneet tulijoita. Tänä vuonna rajanylitysyrityksiä on Puolan rajavartiolaitoksen sisäisen raportin mukaan ollut noin 30 000. Heistä vain reilu puolet on jäänyt viranomaisten haaviin, jos mediatiedot raportista pitävät paikkansa.

Agata Kluczewskan mukaan rajavyöhykkeellä arvioidaan olevan nytkin jumissa satoja ihmisiä. Osa on ollut siellä viikkoja tai jopa kuukausia.

– He joutuvat juomaan vettä suosta, mistä moni tulee sairaaksi. Todella monet syövät henkensä pitimiksi kasvien lehtiä tai heinää, hän sanoo.

Rajanylittäjien kertoman mukaan Valko-Venäjän rajavartijat ja sotilaat saattavat myös myydä elintarvikkeita kovaan hintaan. Jos rahaa on riittävästi, voi itsensä saada ostettua takaisin Minskiin, mutta aina se ei onnistu.

MTV haastatteli Czwarnógia Varsovassa, mutta hän on myös itse osallistunut avustustyöhön raja-alueella.

Apua metsän suojassa

Käytössä on muutamia hälytysnumeroita, joiden kautta voi pyytää apua ja ilmoittaa sijaintinsa. Monesti avunpyyntöjä tulee myös ihmisiltä, jotka ovat menettäneet yhteyden rajaa ylittämässä olleeseen läheiseensä.

Humanitäärisen avun tarjoaminen laittomasti rajan ylittäneelle on laillista, mutta esimerkiksi kyytiä turvallisempaan paikkaan vapaaehtoiset eivät voi tarjota. Silloin heidän voitaisiin katsoa syyllistyvän salakuljetukseen.

– Joskus löydämme ihmisiä, jotka eivät pysty kävelemään. Todelle monelle on kehittynyt juoksuhautajalka, joka on vaarallinen, jollei siihen saa hoitoa, Czwarnóg sanoo.

Juoksuhautajalka on kosteuden aiheuttama jalkavaurio.

Huonossa kunnossa olevilta ihmisiltä kysytään, haluavatko he ambulanssin. Usein vastaus on kielteinen, koska ambulanssin mukana tulevat myös rajavartijat.

Joskus vaihtoehtoa ei autettavan kunnon vuoksi ole ja ambulanssi on pakko soittaa paikalle.

Kluczewskan mukaan rajakriisin alkaessa autettavien joukossa oli kaikenlaisia ihmisiä, myös kokonaisia perheitä. Ajan kuluessa työikäisten miesten osuus on kasvanut, mutta myös perheitä tulee edelleen.

Auttajat syyttävät viranomaisia väkivallasta

– Heidät saatetaan pakottaa allekirjoittamaan paperi, jossa sanotaan, että he eivät halua turvapaikkaa. Paperi on tietenkin puolaksi, josta he eivät ymmärrä mitään, Agata Kluczewska sanoo.