Avustustyöntekijät: "Avuntarpeet Ukrainassa muuttuneet sodan edetessä" – näitä tarvikkeita tarvitaan juuri nyt

Hän on itsekin kotoisin Ukrainasta, mutta asunut Suomessa jo yli 12 vuotta. Oma tausta on auttanut verkostojen ulottamisessa suoraan Ukrainaan ja sodankäynnin läheisyyteen.

Arvailujen varaan ei tarvitse jäädä

Suurta tarvetta on myös suojaavista ja kestävistä työvaatteista ja -hanskoista, sillä sodan raunioilla tehtävä työ on raskasta.

"Sääsket ovat kuin toinen armeija, joka lyö sotilaitamme iltaisin"

Lääkintätarvikkeita varten tärkeää on myös rahankeruu, jota Galchenkon yhdistys harjoittaa. Kerätyllä rahalla on tähän mennessä hankittu Ukrainan sairaaloihin esimerkiksi sydänpumppuja, joiden avulla taisteluissa haavoittuneita sotilaita voidaan pelastaa.

Koko maailma tuntee hintojen nousun

Vöyryssä on yhdistyksen pääpaikka, mutta mukana toiminnassa on muun muassa Oravaisilla asuva toinen perustaja, Katarina Heikius. Lisäksi mukana on paljon muitakin ihmisiä ja laajempaa Pohjanmaalta Pietarsaaresta, Kristiinankaupungista ja Vaasasta.

Partioaitta kerää toimipaikoissaan täsmäapua

– Suurin asia meille on ollut –niin kuin kaikille–, että apu menisi sitä tarvitseville. Toukokuussa ajattelin, että aivan hirveää – siellä ihmiset kärsivät ja me vain jatkamme elämäämme niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, kertoo Ehrnrooth ajatelleensa sodan pitkittyessä.

– Siellä on se yksittäinen vanhus, joka tarvitsee hammasharjaa. Kaikilla ei ole varaa lahjoittaa sellaista, mutta monella on. Unohtaminen on ehkä kaikkein pahinta ja pienikin apu on apua, Ehrnrooth toteaa.