Ukraina: Yli miljoona ukrainalaista palannut kotimaahansa, Suomessa suojelua hakeneita 19 200

YK:n mukaan Ukrainasta on paennut Venäjän hyökkäyssotaa jo noin viisi miljoonaa ihmistä.

Maan rajojen ulkopuolelle lähteneistä 90 prosenttia on naisia ja lapsia. Ukrainassa 18–60-vuotiaat miehet on kutsuttu sodan vuoksi asevoimien palvelukseen, eivätkä he ole voineet lähteä maasta.